Polícia Civil do Acre prende homem por descumprimento de medida protetiva em Cruzeiro do Sul

13 minutos atrás

O indivíduo foi localizado e capturado na cidade de Guajará, no estado do Amazonas Foto: cedida

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAMPCA) de Cruzeiro do Sul, efetuou na segunda-feira, 13, a prisão de um homem que havia descumprido medida protetiva de urgência. O indivíduo foi localizado e capturado na cidade de Guajará, no estado do Amazonas.

A equipe policial iniciou as diligências após constatar o descumprimento da medida protetiva expedida em favor da vítima, que se encontrava sob risco. Após levantamentos, foi identificado que o suspeito havia fugido para o município amazonense, onde acabou sendo preso com o apoio das autoridades locais.

O preso foi conduzido de volta a Cruzeiro do Sul, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e na proteção integral às mulheres, crianças e adolescentes do estado.

 

Fonte: PCAC

Ação da Polícia Civil resulta na recuperação de TV furtada na zona rural de Porto Acre

12 minutos atrás

13 de outubro de 2025

TV furtada na zona rural de Porto Acre é localizada e devolvida pela Polícia Civil. Foto: cedida

Na manhã desta segunda-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Porto Acre, realizou a devolução de uma TV Smart de 32 polegadas à legítima proprietária. O aparelho havia sido furtado de uma residência localizada na zona rural do município.

A recuperação do equipamento é resultado de um trabalho investigativo contínuo conduzido pelos agentes da unidade, que utilizam sistemas especializados para rastrear produtos eletrônicos subtraídos e identificar os responsáveis pelos crimes.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil com a restituição de bens às vítimas e o combate aos crimes patrimoniais.

A Polícia Civil segue atuando de forma firme na apuração de furtos e receptações, e orienta a população a sempre registrar boletim de ocorrência, contribuindo para que as ações investigativas tenham maior eficácia.

 

Fonte: PCAC

Acessibilidade e urbanização da Cidade da Justiça de Rio Branco é melhorada

4 horas atrás

13 de outubro de 2025

Construção do terceiro prédio, Portal de Acolhimento e melhoria no calçamento da região são exemplos de medidas executadas com objetivo de ampliar o acesso da população à Justiça

Considerando as necessidades das cidadãs e dos cidadãos que precisam ir até a Cidade da Justiça, em Rio Branco, medidas que garantem a acessibilidade e urbanização foram implantadas. Entre as inciativas estão: a finalização da calçada de pedestre ao longo da Avenida Paulo Lemos de Moura Leite, que liga a BR-364 até as unidades da Justiça; e a construção do terceiro prédio na Cidade da Justiça, que deve receber as varas cíveis da capital.

Para verificar o andamento dessas inovações, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Laudivon Nogueira, acompanhado da vice-presidente Regina Ferrari, do juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado, e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitaram a Cidade da Justiça nessa segunda-feira, 13.

O presidente do TJAC ressaltou que as obras e investimentos visam promover acesso e, principalmente, colocar o jurisdicionado em primeiro lugar. “As pessoas que se deslocam até a Cidade da Justiça precisavam de segurança no deslocamento. Essas iniciativas visam colocam o jurisdicionado em primeiro lugar. É um instrumento de acessibilidade”.

A obra da calçada foi de responsabilidade da Prefeitura, realizada a partir da solicitação do Poder Judiciário, na gestão da desembargadora Regina Ferrari. Uma ação fruto de parceria institucional, para atender melhor a população.

Já o terceiro prédio abrigará o Fórum Cível e tem como objetivo fortalecer a infraestrutura do Judiciário, ampliando a qualidade da prestação jurisdicional e a garantia de direitos à população acreana. O investimento, totalmente custeado com recursos próprios, é de R$ 34,9 milhões.

A vice-presidente do TJAC, Regina Ferrari, lembrou que o novo Fórum visa colocar as unidades da Justiça em um mesmo local, para facilitar que a população chegue ao Judiciário. “A partir do momento que o Judiciário decidiu colocar as unidades da Justiça de Rio Branco em um só lugar, nós verificarmos essa possiblidade para construção dessa calçada, para melhorar a efetividade no acesso aos serviços da Justiça”.

O prefeito de Rio Branco destacou a importância da obra: “O atendimento ao cidadão é importante. Essa calçada visa trazer humanização. Humanização que precisamos em todos os sentidos, na saúde, na Justiça, nas ruas e praças. Nós queremos que nossa cidade seja modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável, tanto economicamente, quanto socialmente. Essa obra agrega esses três desenvolvimentos, esse tripé”.

Portal de Acolhimento

Durante a visita, as autoridades da Justiça ainda passaram no Portal de Acolhimento. O local é a porta de entrada da Justiça para os cidadãos. Inaugurado em julho de 2024, o Portal traz inovações que fortalecem a prestação de serviços de forma eficaz e célere, ampliando a confiança e a proximidade com a comunidade.

O setor oferece uma recepção acolhedora, com foco em entender as necessidades individuais de cada pessoa que busca o Judiciário acreano em busca de soluções para seus problemas. Além disso, o Portal unifica atendimentos iniciais, agilizando o tempo dos cidadãos e facilitando o acesso aos serviços.

Semana do Brincar: Joabe Lira inicia projeto com distribuição de brinquedos e atividades lúdicas

4 horas atrás

13 de outubro de 2025

Em alusão ao Dia das Crianças, o vereador Joabe Lira (UB) promoveu a primeira ação da Semana Municipal do Brincar no bairro Judia, com o objetivo de afirmar que o brincar é um direito fundamental das crianças.

Na abertura do evento, Lira surpreendeu ao vestir-se de Homem de Ferro, interagir com crianças e distribuir brinquedos, uniformes, bolas, medalhas e lanches. Segundo ele, a iniciativa simboliza “o compromisso de valorizar a infância e promover alegria para nossas crianças”.

Segundo o vereador, a motivação para o projeto surgiu de sua experiência pessoal. “Minha filha teve um atraso na fala e, após avaliações, recebeu o diagnóstico de autismo. Durante esse processo, uma neuropsicóloga nos mostrou como o ato de brincar poderia impactar positivamente o desenvolvimento dela — e eu pude testemunhar essa evolução de perto”, declarou ele, acrescentando que “brincar é coisa séria e pode, sim, transformar vidas.”

A proposta que criou a Semana do Brincar prevê a realização de oficinas, jogos, palestras e atividades culturais, promovendo encontros intergeracionais e valorizando brincadeiras tradicionais. “A ideia é ampliar o engajamento social e institucional em torno desse direito”, finalizou o vereador.

