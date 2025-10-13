Geral
Polícia Civil do Acre prende homem por descumprimento de medida protetiva em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAMPCA) de Cruzeiro do Sul, efetuou na segunda-feira, 13, a prisão de um homem que havia descumprido medida protetiva de urgência. O indivíduo foi localizado e capturado na cidade de Guajará, no estado do Amazonas.
A equipe policial iniciou as diligências após constatar o descumprimento da medida protetiva expedida em favor da vítima, que se encontrava sob risco. Após levantamentos, foi identificado que o suspeito havia fugido para o município amazonense, onde acabou sendo preso com o apoio das autoridades locais.
O preso foi conduzido de volta a Cruzeiro do Sul, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e na proteção integral às mulheres, crianças e adolescentes do estado.
Ação da Polícia Civil resulta na recuperação de TV furtada na zona rural de Porto Acre
Na manhã desta segunda-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Porto Acre, realizou a devolução de uma TV Smart de 32 polegadas à legítima proprietária. O aparelho havia sido furtado de uma residência localizada na zona rural do município.
A recuperação do equipamento é resultado de um trabalho investigativo contínuo conduzido pelos agentes da unidade, que utilizam sistemas especializados para rastrear produtos eletrônicos subtraídos e identificar os responsáveis pelos crimes.
A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil com a restituição de bens às vítimas e o combate aos crimes patrimoniais.
A Polícia Civil segue atuando de forma firme na apuração de furtos e receptações, e orienta a população a sempre registrar boletim de ocorrência, contribuindo para que as ações investigativas tenham maior eficácia.
Acessibilidade e urbanização da Cidade da Justiça de Rio Branco é melhorada
Construção do terceiro prédio, Portal de Acolhimento e melhoria no calçamento da região são exemplos de medidas executadas com objetivo de ampliar o acesso da população à Justiça
Considerando as necessidades das cidadãs e dos cidadãos que precisam ir até a Cidade da Justiça, em Rio Branco, medidas que garantem a acessibilidade e urbanização foram implantadas. Entre as inciativas estão: a finalização da calçada de pedestre ao longo da Avenida Paulo Lemos de Moura Leite, que liga a BR-364 até as unidades da Justiça; e a construção do terceiro prédio na Cidade da Justiça, que deve receber as varas cíveis da capital.
Para verificar o andamento dessas inovações, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Laudivon Nogueira, acompanhado da vice-presidente Regina Ferrari, do juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado, e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitaram a Cidade da Justiça nessa segunda-feira, 13.
O presidente do TJAC ressaltou que as obras e investimentos visam promover acesso e, principalmente, colocar o jurisdicionado em primeiro lugar. “As pessoas que se deslocam até a Cidade da Justiça precisavam de segurança no deslocamento. Essas iniciativas visam colocam o jurisdicionado em primeiro lugar. É um instrumento de acessibilidade”.
A obra da calçada foi de responsabilidade da Prefeitura, realizada a partir da solicitação do Poder Judiciário, na gestão da desembargadora Regina Ferrari. Uma ação fruto de parceria institucional, para atender melhor a população.
Já o terceiro prédio abrigará o Fórum Cível e tem como objetivo fortalecer a infraestrutura do Judiciário, ampliando a qualidade da prestação jurisdicional e a garantia de direitos à população acreana. O investimento, totalmente custeado com recursos próprios, é de R$ 34,9 milhões.
A vice-presidente do TJAC, Regina Ferrari, lembrou que o novo Fórum visa colocar as unidades da Justiça em um mesmo local, para facilitar que a população chegue ao Judiciário. “A partir do momento que o Judiciário decidiu colocar as unidades da Justiça de Rio Branco em um só lugar, nós verificarmos essa possiblidade para construção dessa calçada, para melhorar a efetividade no acesso aos serviços da Justiça”.
O prefeito de Rio Branco destacou a importância da obra: “O atendimento ao cidadão é importante. Essa calçada visa trazer humanização. Humanização que precisamos em todos os sentidos, na saúde, na Justiça, nas ruas e praças. Nós queremos que nossa cidade seja modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável, tanto economicamente, quanto socialmente. Essa obra agrega esses três desenvolvimentos, esse tripé”.
Portal de Acolhimento
Durante a visita, as autoridades da Justiça ainda passaram no Portal de Acolhimento. O local é a porta de entrada da Justiça para os cidadãos. Inaugurado em julho de 2024, o Portal traz inovações que fortalecem a prestação de serviços de forma eficaz e célere, ampliando a confiança e a proximidade com a comunidade.
O setor oferece uma recepção acolhedora, com foco em entender as necessidades individuais de cada pessoa que busca o Judiciário acreano em busca de soluções para seus problemas. Além disso, o Portal unifica atendimentos iniciais, agilizando o tempo dos cidadãos e facilitando o acesso aos serviços.
Semana do Brincar: Joabe Lira inicia projeto com distribuição de brinquedos e atividades lúdicas
Em alusão ao Dia das Crianças, o vereador Joabe Lira (UB) promoveu a primeira ação da Semana Municipal do Brincar no bairro Judia, com o objetivo de afirmar que o brincar é um direito fundamental das crianças.
Na abertura do evento, Lira surpreendeu ao vestir-se de Homem de Ferro, interagir com crianças e distribuir brinquedos, uniformes, bolas, medalhas e lanches. Segundo ele, a iniciativa simboliza “o compromisso de valorizar a infância e promover alegria para nossas crianças”.
Segundo o vereador, a motivação para o projeto surgiu de sua experiência pessoal. “Minha filha teve um atraso na fala e, após avaliações, recebeu o diagnóstico de autismo. Durante esse processo, uma neuropsicóloga nos mostrou como o ato de brincar poderia impactar positivamente o desenvolvimento dela — e eu pude testemunhar essa evolução de perto”, declarou ele, acrescentando que “brincar é coisa séria e pode, sim, transformar vidas.”
A proposta que criou a Semana do Brincar prevê a realização de oficinas, jogos, palestras e atividades culturais, promovendo encontros intergeracionais e valorizando brincadeiras tradicionais. “A ideia é ampliar o engajamento social e institucional em torno desse direito”, finalizou o vereador.
