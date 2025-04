Polícia Civil do Acre prende homem acusado de abusar sexualmente da cunhada durante a infância

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na manhã desta quinta-feira, 10, um homem de 27 anos, identificado pelas iniciais P.P.B.A. Ele é acusado de ter abusado sexualmente da cunhada dos 7 aos 11 anos de idade.

A prisão foi realizada no bairro Vitória, em Rio Branco, por meio do cumprimento de mandado expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude, no dia 9 de abril. De acordo com as investigações, os abusos ocorriam de forma recorrente quando o suspeito ficava sozinho com a criança, aproveitando-se da vulnerabilidade e confiança familiar.

A denúncia foi feita em 2022, dando início a uma apuração minuciosa conduzida pelo delegado Alberto Dalacosta Filho. Após a conclusão do inquérito policial e a tramitação do processo judicial, foi decretada a prisão do acusado, que foi cumprida pelos investigadores da DECAV nesta quinta-feira.

De acordo com o delegado Alberto Dalacosta, a prisão representa um importante passo no combate aos crimes sexuais contra menores. “A proteção da infância é uma prioridade absoluta. Cada caso investigado e esclarecido é um ato de justiça e de proteção para as próximas gerações”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o enfrentamento de crimes contra crianças e adolescentes, oferecendo atendimento humanizado às vítimas e responsabilização aos agressores. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PCAC

