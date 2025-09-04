Polícia Civil do Acre prende foragido da Justiça de Rondônia por tentativa de homicídio em Rio Branco

Lucas Rodrigues da Silva, de 26 anos, é investigado ainda por possível envolvimento em chacina que matou seis pessoas no bairro Taquari em janeiro de 2024. Operação de inteligência localizou o suspeito no bairro Cadeia Velha

A Polícia Civil do Acre prendeu na manhã desta quinta-feira (4) Lucas Rodrigues da Silva, 26 anos, foragido da Justiça de Rondônia. A captura ocorreu na Avenida Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, após uma operação de inteligência. Contra ele pesa um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho (RO) por tentativa de homicídio.

O crime ocorreu no Distrito da Vila Extrema (RO), onde Lucas e um comparsa, identificado como Djorge, teriam abordado a vítima, Geciel, em via pública, obrigando-o a entrar em uma residência. Lá, a vítima foi amarrada e torturada sob a acusação de ter delatado dois homens – Alexandro e José – por envolvimento em roubos de motocicletas. De acordo com as investigações, Lucas acreditava que Geciel teria contribuído para a prisão de Alexandro. Armado com uma faca, ele tentou matar a vítima, que conseguiu fugir e pedir ajuda a moradores.

Além desse caso, Lucas é investigado por possível participação direta na chacina de janeiro de 2024 no bairro Taquari, em Rondônia, que resultou na morte de seis pessoas. O suspeito foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) e aguarda retorno a Rondônia. A prisão reforça a cooperação interestadual no combate à criminalidade.

