Polícia Civil do Acre prende foragido da Justiça de Rondônia por tentativa de homicídio em Rio Branco
Lucas Rodrigues da Silva, de 26 anos, é investigado ainda por possível envolvimento em chacina que matou seis pessoas no bairro Taquari em janeiro de 2024. Operação de inteligência localizou o suspeito no bairro Cadeia Velha
A Polícia Civil do Acre prendeu na manhã desta quinta-feira (4) Lucas Rodrigues da Silva, 26 anos, foragido da Justiça de Rondônia. A captura ocorreu na Avenida Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, após uma operação de inteligência. Contra ele pesa um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho (RO) por tentativa de homicídio.
O crime ocorreu no Distrito da Vila Extrema (RO), onde Lucas e um comparsa, identificado como Djorge, teriam abordado a vítima, Geciel, em via pública, obrigando-o a entrar em uma residência. Lá, a vítima foi amarrada e torturada sob a acusação de ter delatado dois homens – Alexandro e José – por envolvimento em roubos de motocicletas. De acordo com as investigações, Lucas acreditava que Geciel teria contribuído para a prisão de Alexandro. Armado com uma faca, ele tentou matar a vítima, que conseguiu fugir e pedir ajuda a moradores.
Além desse caso, Lucas é investigado por possível participação direta na chacina de janeiro de 2024 no bairro Taquari, em Rondônia, que resultou na morte de seis pessoas. O suspeito foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) e aguarda retorno a Rondônia. A prisão reforça a cooperação interestadual no combate à criminalidade.
Polícia Civil recupera celular furtado em comércio de Senador Guiomard em menos de 24 horas
Suspeita foi identificada por câmeras de segurança e devolveu aparelho voluntariamente; delegado destacou agilidade da investigação
A Polícia Civil do Acre recuperou na tarde da última quarta-feira (3) um celular furtado de uma cliente dentro de um estabelecimento comercial em Senador Guiomard. A ação rápida da Delegacia-Geral do município permitiu que o aparelho fosse devolvido à vítima no mesmo dia do crime.
De acordo com as investigações, a equipe policial teve acesso às imagens das câmeras de segurança do local, que registraram o momento exato do furto. Com base nas gravações, os investigadores identificaram uma mulher como autora do crime e a localizaram ainda durante a tarde. Ao ser abordada, a suspeita assumiu a autoria e devolveu o aparelho voluntariamente.
O delegado Rômulo Barros enalteceu a eficiência do trabalho: “A rápida atuação dos investigadores garantiu não apenas a identificação da autora, mas também a devolução do bem à vítima, reafirmando o compromisso da Polícia Civil com a segurança e a defesa do patrimônio dos cidadãos”. O caso foi registrado como furto e deverá ser encaminhado à Justiça.
Vereador fiscaliza obras de recuperação em ramais de Epitaciolândia
Miro Bispo (PDT) visitou os ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó para acompanhar os serviços executados pelo Deracre, que melhoram o escoamento da produção e o acesso das famílias
O vereador Miro Bispo (PDT) dedicou esta semana à fiscalização das obras de melhorias em vias rurais de Epitaciolândia. O parlamentar visitou os ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó para acompanhar de perto os serviços executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).
Durante a inspeção, o vereador destacou a importância das intervenções para a população local, agradecendo a sensibilidade da diretora-presidente do Deracre, Sula Ximenes, em atender às demandas.
“O trabalho do Deracre está melhorando a vida dos moradores da nossa região. Essa ação demonstra compromisso com quem mais precisa”, afirmou Bispo.
As obras, que garantem melhores condições de trafegabilidade, visam facilitar o deslocamento das famílias e o escoamento da produção rural. A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, os ramais estejam em plenas condições de tráfego para enfrentar o período de inverno, quando o acesso tradicionalmente se torna mais difícil.
Idoso é esfaqueado em via pública; vítima suspeita de ex-mulher como mandante do crime
Homem de 59 anos foi atacado por dois homens em uma moto no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Ele passou por atendimento médico e foi liberado; caso será investigado pela Polícia Civil
Um homem de 59 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Ele foi esfaqueado por dois indivíduos em uma motocicleta, que em seguida fugiram do local. A vítima relatou à Polícia Militar que desconfia que sua ex-mulher seja a mandante do crime.
De acordo com o relato, a vítima transitava pela rua quando foi abordada pelos suspeitos. O passageiro da moto desceu, proferiu a frase “você vai morrer e você já sabe quem mandou” e desferiu a facada. Após o ataque, os dois fugiram em direção ao bairro João Alves.
Socorrido por populares, o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por procedimentos médicos e recebeu alta. Ele suspeita que o atentado tenha relação com desentendimentos recentes com a ex-esposa, envolvendo a partilha de bens após o término do relacionamento.
O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.
