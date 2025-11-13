Extra
Polícia Civil do Acre prende foragido acusado de ser o maior criminoso ambiental da Reserva Chico Mendes
Homem era procurado por crimes ambientais, grilagem e organização criminosa em Xapuri
A Polícia Civil de Xapuri prendeu, na manhã desta quinta-feira (13), um homem de 40 anos identificado pelas iniciais A.M.P., foragido da Justiça Federal e apontado por moradores da zona rural como o maior desmatador da Reserva Extrativista Chico Mendes.
O suspeito, natural de Rondônia, é investigado por crimes ambientais, grilagem de terras e participação em organização criminosa.
Segundo a polícia, ele era procurado havia três meses pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, período em que se escondia em áreas de difícil acesso na zona rural de Xapuri, especialmente durante o período chuvoso.
A prisão ocorreu quando o foragido chegava ao bairro Sibéria, após trabalho de monitoramento dos investigadores da Polícia Civil do município, coordenada pelo oficial inspetor Eurico Feitosa.
A.M.P., conhecido por Zezé, já responde a processos na Justiça Federal e agora permanece à disposição das autoridades competentes.
“A prisão de ‘Zezé’ representa um passo fundamental no combate aos crimes ambientais e à grilagem que vêm causando danos irreparáveis à Reserva Chico Mendes. Nosso compromisso é seguir atuando de forma firme para proteger o patrimônio ambiental e garantir que criminosos desse porte sejam responsabilizados”, destacou o delegado responsável pela delegacia-geral de Xapuri, Dr. Luccas Vianna.
Prefeitura de Brasiléia é obrigada a repor medicamentos após risco de ter verbas bloqueadas a pedido do MPAC
Ministério Público acionou o município por falta de 28 medicamentos essenciais e pediu sequestro de verbas em caso de descumprimento
A Prefeitura de Brasiléia foi acionada na Justiça pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) por descumprir suas obrigações quanto ao fornecimento de medicamentos que compõem a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME). O órgão apontou a falta de 28 itens considerados indispensáveis para a saúde da população.
A ação civil pública tem como base o Relatório Técnico nº 500/2025, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT/MPAC) a pedido da Promotoria de Justiça Cível de Brasiléia. O documento foi produzido após uma vistoria na farmácia municipal, motivada por denúncias sobre a falta de remédios básicos.
De acordo com o relatório, apesar da boa infraestrutura do local, a ausência de medicamentos foi classificada como grave, principalmente por envolver fármacos de uso contínuo, como antipsicóticos, essenciais no tratamento de esquizofrenia, transtorno bipolar e autismo, além de anti-hipertensivos indicados para gestantes e remédios para controle de colesterol e osteoporose.
O Promotor de Justiça Juleandro Martins de Oliveira alertou que a interrupção de tratamentos pode causar descompensação de doenças crônicas, agravamento de quadros clínicos e até risco de morte. Diante da urgência, ele solicitou à Justiça a concessão de Tutela de Urgência, com multa diária de R$ 10 mil e bloqueio de verbas públicas caso o município não reponha os medicamentos no prazo determinado.
Em resposta, o prefeito de Brasiléia afirmou que, após consultar sua equipe técnica, foi informado de que apenas quatro medicamentos continuam em falta, e que os mesmos já estão em processo de contratação, devido à ausência de saldo na licitação anterior.
Auditores do TCE-AC fiscalizam escolas municipais de Assis Brasil
Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) fiscalizou, entre os dias 10 e 12 de novembro, quatro escolas da rede municipal de ensino em Assis Brasil, no interior do estado.
A ação, executada por auditores da 7ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo – Educação e Gênero, faz parte da 2ª etapa de um monitoramento das unidades de ensino que foi iniciada em 2023.
À época, os auditores inspecionaram 12 escolas das redes públicas municipal e estadual e identificaram diversos problemas como pisos danificados, desgaste excessivo de mobiliários, climatização inadequada, superlotação, entre outros. Além de Assis Brasil, foram visitadas escolas em Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Tarauacá, Feijó e Xapuri.
“Esse trabalho que a gente faz é muito relevante porque visa a melhoria da educação como um todo. Vemos as crianças muitas vezes precisando de um espaço para brincar e a própria estrutura das salas muitas vezes pede por melhorias”, enfatizou o auditor de controle externo Gerson Januário, que integrou a comitiva.
Conferindo as reformas
De acordo com o auditor de Controle Externo Valdeci Duarte, a ação deu origem a um processo julgado pelo pleno do TCE-AC em 2024. A Secretaria de Educação de Assis Brasil teve um ano para sanar os problemas identificados em quatro escolas.
• Escola Vicente Bessa
• Escola Edilsa Maria Batista
• Escola Maria Ferreira da Silva
• Escola Simon Bolivar
Novos problemas identificados
Durante as fiscalizações os auditores puderam analisar o que foi feito, mas encontraram também inconsistências entre os relatórios apresentados pela gestão e o trabalho executado. Incluindo evidências de desvio de finalidade. Entre os problemas encontrados estão:
• Pintura incompleta ou executada com material diferente do relatado;
• Problemas em fiação elétrica;
• Falta de barras de apoio para pessoas com deficiência;
• Falta de calhas;
• Ausência de tanque séptico;
“Detectaram que ainda há falhas em algumas partes como armazenamento do gás, a pintura da escola que começou em 2024 e ainda não foi concluída. A gente agradece a presença do Tribunal de Contas e esperamos ansiosos que a reforma seja concluída”, disse o professor Carlos Alves, diretor da Escola Vicente Bessa.
Após ouvir os apontamentos feitos pelos auditores do TCE-AC, a secretária de Educação de Assis Brasil, Vanderléia Araújo, disse que o trabalho vai possibilitar a reorganização das reformas feitas pela pasta nas unidades.
“A gente recebe os auditores hoje como pessoas que vêm nos orientar como fazer o trabalho melhor e a partir de agora a gente vai reorganizar o nosso planejamento. A gente sabe que dentro da Educação tudo é constante. Vamos planejar novamente, avaliar o que nós já fizemos e o que ainda precisa fazer obedecendo as recomendações do Tribunal de Contas”, salientou.
Auditores farão novo relatório
Segundo Gerson Januário, um novo relatório será produzido para atualizar a situação das escolas de Assis Brasil.
“A gente verificou que grande parte da melhorias foi feita, mas algumas coisas não foram executadas como deveriam. Vamos preparar um relatório apontando as questões que estão faltando e vamos notificar o gestor para que apresente as justificativas necessárias”, explicou.
Por fim, Valdeci Duarte salientou a importância do trabalho desenvolvido pela 7ª Coecex do Tribunal de Contas.
“Esse trabalho vem de encontro aos anseios da área técnica de estar mais perto da comunidade e efetivamente a gente vê que a presença do Tribunal aqui no município faz uma grande diferença”, concluiu.
Texto e fotos: Yuri Marcel
Real registra queda e é cotado a 1,95 bolivianos na fronteira
Desvalorização impacta comércio entre Brasil e Bolívia e preocupa comerciantes locais
Nesta quarta-feira, 12 de novembro, o real brasileiro foi cotado a 1,95 bolivianos para compra e 1,85 para venda no mercado paralelo, conforme informações de casas de câmbio e comerciantes que atuam na fronteira.
A variação representa uma queda expressiva em comparação com as últimas semanas, quando a moeda brasileira era negociada próxima aos 3 bolivianos. O movimento aponta uma tendência de desvalorização do real frente à moeda boliviana, refletindo diretamente nas transações comerciais entre os dois países.
Empresários e cambistas da região relatam que a mudança tem causado instabilidade nos preços de produtos importados do Brasil, além de alterar o fluxo de compras de fronteiriços que dependem da variação cambial para manter a competitividade nas vendas.
O cenário segue em observação por comerciantes e autoridades econômicas locais, que temem efeitos negativos no consumo e nas exportações regionais caso a tendência de queda se mantenha.
