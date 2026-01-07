Conecte-se conosco

Polícia Civil do Acre prende foragida da Justiça por roubo de veículos em Plácido de Castro

Publicado

1 hora atrás

em

Foragida da Justiça é capturada após tentar se esconder dentro de residência em Plácido de Castro. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, deu cumprimento a um mandado de prisão, nesta terça-feira, 6, contra A. N. S., foragida da Justiça e investigada por envolvimento em crimes de roubo de veículos e atuação ligada a facção criminosa.

A mulher havia sido presa em flagrante no ano de 2023, após participar de um roubo de veículo ocorrido na zona rural de Plácido de Castro. Na ocasião, ela e um comparsa tentavam atravessar o trevo do município de Senador Guiomard utilizando o veículo roubado, quando foram interceptados pelas forças de segurança.

Após a prisão, A. N. S. passou a responder ao processo em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, a investigada rompeu o equipamento de monitoramento e fugiu para a Bolívia, passando à condição de foragida. Desde então, a Polícia Civil manteve o monitoramento da suspeita, avançando nas investigações.

A equipe da Delegacia de Plácido de Castro obteve informações de que a foragida havia retornado à cidade. Com apoio de uma guarnição do BOPE, os policiais realizaram a operação que resultou na prisão da mulher. No momento da abordagem, ela tentou fugir, entrando em uma residência e se escondendo debaixo de uma cama, mas foi localizada e presa.

A foragida foi conduzida à delegacia e permanecerá à disposição da Justiça. Além do cumprimento do mandado de prisão, ela deverá ser ouvida em outros inquéritos nos quais é suspeita de cometer crimes disciplinares em nome de uma facção criminosa.

Fonte: PCAC

Cetran publica resultado definitivo de recursos de trânsito em 2ª instância no Acre

Publicado

42 minutos atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Edital notifica 100 condutores que não foram localizados por via postal ou pessoa

O Conselho Estadual de Trânsito do Acre (Cetran/AC) publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (7) o Edital de Notificação de Resultado de Recurso em 2ª Instância nº 001/2026, que torna público o resultado definitivo de recursos administrativos julgados em segunda instância.

De acordo com o edital, a medida alcança 100 recorrentes que não puderam ser localizados para ciência pessoal ou por correspondência, mesmo após o esgotamento de todas as tentativas de notificação realizadas pelos Correios. Entre os principais motivos estão endereços insuficientes, desatualizados ou situados em áreas sem entrega domiciliar.

A publicação atende ao que estabelece o artigo 13 da Resolução nº 918/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997) e o Decreto Estadual nº 7.420-P, de 9 de julho de 2024.

Com a notificação por meio de edital, os interessados passam a ser considerados formalmente cientificados do resultado final do julgamento dos recursos interpostos contra decisões das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jari), encerrando a tramitação administrativa no âmbito do Cetran.

Frota de veículos elétricos cresce no Acre e marca mudança no perfil da mobilidade

Publicado

51 minutos atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Estado já soma mais de 850 veículos eletrificados, com forte concentração em Rio Branco e domínio das marcas BYD e Toyota

O Acre passa por uma transformação gradual, porém consistente, no perfil da sua frota de veículos, impulsionada pelo avanço da mobilidade elétrica. Dados da NeoCharge, uma das principais promotoras de eletromobilidade no Brasil, apontam que até setembro de 2025 o estado contabilizava 250 carros totalmente elétricos, 461 veículos híbridos e 141 híbridos plug-in, com forte concentração na capital, Rio Branco.

Segundo o levantamento, o crescimento mais expressivo dos veículos elétricos teve início a partir de janeiro de 2024, marcando uma mudança no comportamento do consumidor acreano. Em pouco mais de um ano e meio, o número de carros totalmente elétricos saltou de apenas cinco unidades para 250, atingindo o maior patamar já registrado no estado.

Rio Branco lidera com ampla vantagem a frota de veículos eletrificados. Dos 250 carros elétricos em circulação, 233 estão na capital. Cruzeiro do Sul aparece bem atrás, com apenas cinco unidades, seguido por Epitaciolândia e Senador Guiomard, com três veículos cada. O cenário se repete entre os híbridos: das 461 unidades registradas no estado, 364 estão em Rio Branco, enquanto Cruzeiro do Sul concentra 58 veículos.

Entre os híbridos plug-in, a capital também domina, com 122 dos 141 veículos contabilizados. No interior, os números ainda são modestos, com destaque para Cruzeiro do Sul (8) e Brasiléia e Epitaciolândia, com duas unidades cada.

A evolução da frota eletrificada nos últimos dois anos evidencia a aceleração do processo. Em janeiro de 2024, o Acre possuía 297 veículos híbridos e apenas cinco elétricos. Em junho do mesmo ano, os números subiram para 318 híbridos e 43 elétricos. Em dezembro de 2024, a frota já contava com 377 híbridos e 107 elétricos. O crescimento continuou em 2025, alcançando 428 híbridos e 180 elétricos em junho, até chegar a setembro com 461 híbridos e 250 elétricos.

BYD domina os elétricos; Toyota lidera os híbridos

O mercado de veículos totalmente elétricos no Acre é praticamente monopolizado pela BYD, responsável por 249 dos 250 carros em circulação. O modelo mais popular é o BYD Dolphin Mini, com 219 unidades, seguido pelo Dolphin Plus (11), Yuan GS (13), Seal AWD (4) e um Tan AWD. A única exceção é um veículo da marca Gurgel, que aparece de forma isolada no levantamento.

Já entre os híbridos, a liderança é da Toyota, com 375 veículos, seguida pela Fiat, com 59, e pela Honda, com 14 unidades. Os modelos mais presentes refletem essa preferência: o Toyota Corolla lidera com 178 veículos, seguido pelo Corolla Cross (151), RAV4 (26) e Prius (20). A Fiat se destaca com os modelos Pulse Audace Hybrid (23), Fastback (22) e Pulse Impetus Hybrid (14). A Honda aparece com o Civic Hybrid Touring (9) e o CR-V Hybrid (5).

Os dados indicam que, apesar da concentração ainda estar fortemente restrita à capital, a mobilidade elétrica avança de forma contínua no Acre, sinalizando uma mudança gradual no padrão de consumo e no futuro da frota veicular do estado.

Com informações de AC24horas

Polícia Civil cumpre mandados e apreende dinheiro, celulares e morfina em investigação sobre desvio de medicamentos no Acre

Publicado

1 hora atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Durante as diligências, policiais civis apreenderam celulares, dinheiro em espécie, moeda estrangeira e medicamentos de uso controlado. Foto: assessoria/ PCAC

As ações de combate ao desvio de medicamentos e insumos hospitalares da rede estadual de saúde, deram continuidade na manhã, desta quarta-feira, 7, em que a Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu mais dois mandados de busca e apreensão em Rio Branco. A operação faz parte de uma investigação mais ampla que apura a atuação de uma rede criminosa responsável por retirar medicamentos do sistema público de saúde para comercialização ilegal.

Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam aparelhos celulares contendo mensagens que fortalecem as provas sobre a existência do esquema criminoso. Também foram encontrados dinheiro em espécie, incluindo 902 dólares, 40 bolivianos, 335 dólar canadense Dólar canadense, 31.745 reais e uma ampola de morfina, medicamento de uso controlado.

A ação desta quarta-feira é um desdobramento direto de uma grande operação realizada na última segunda-feira, 5, quando a Polícia Civil chegou a uma residência em Rio Branco e encontrou uma grande quantidade de fármacos armazenados em caixas. O volume de medicamentos apreendidos foi suficiente para preencher a carroceria de dois caminhões de médio porte.

Entre os itens recolhidos estavam medicamentos de diversos tipos, incluindo remédios destinados ao tratamento oncológico e outros insumos hospitalares de alto custo. De acordo com um balanço inicial das autoridades, o valor estimado de todo o material apreendido ultrapassa R$ 1 milhão.

Ação da PCAC integra operação que combate uma rede criminosa responsável por retirar medicamentos e insumos hospitalares destinados à população. Foto: assessoria/ PCAC

O delegado Igor Brito, que preside as investigações, ressaltou que o trabalho da Polícia Civil segue avançando e que novas medidas judiciais devem ser adotadas nos próximos dias.

“As investigações estão em pleno andamento e não estão descartados novos cumprimentos de mandados. A instituição está empenhada para que possamos identificar toda a cadeia criminosa, alcançar os receptadores desses medicamentos e também os servidores que, porventura, estejam envolvidos nesse esquema”, afirmou o delegado.

De acordo com o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, o foco da Polícia Civil é desarticular completamente a cadeia criminosa, desde o desvio dos medicamentos até o destino final dos produtos.

“Estamos tratando de medicamentos que deveriam chegar de forma gratuita à população, especialmente a quem mais precisa. Retirar esses insumos do sistema público é um crime grave, que impacta diretamente a saúde das pessoas, o governo do estado através da Polícia Civil não vai medir esforços para responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, enfatizou Maciel.

As investigações seguem em andamento, e a PCAC não descarta novas operações e prisões à medida que o inquérito avança.

 

Fonte: PCAC

