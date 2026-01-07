Geral
Polícia Civil do Acre prende foragida da Justiça por roubo de veículos em Plácido de Castro
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, deu cumprimento a um mandado de prisão, nesta terça-feira, 6, contra A. N. S., foragida da Justiça e investigada por envolvimento em crimes de roubo de veículos e atuação ligada a facção criminosa.
A mulher havia sido presa em flagrante no ano de 2023, após participar de um roubo de veículo ocorrido na zona rural de Plácido de Castro. Na ocasião, ela e um comparsa tentavam atravessar o trevo do município de Senador Guiomard utilizando o veículo roubado, quando foram interceptados pelas forças de segurança.
Após a prisão, A. N. S. passou a responder ao processo em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, a investigada rompeu o equipamento de monitoramento e fugiu para a Bolívia, passando à condição de foragida. Desde então, a Polícia Civil manteve o monitoramento da suspeita, avançando nas investigações.
A equipe da Delegacia de Plácido de Castro obteve informações de que a foragida havia retornado à cidade. Com apoio de uma guarnição do BOPE, os policiais realizaram a operação que resultou na prisão da mulher. No momento da abordagem, ela tentou fugir, entrando em uma residência e se escondendo debaixo de uma cama, mas foi localizada e presa.
A foragida foi conduzida à delegacia e permanecerá à disposição da Justiça. Além do cumprimento do mandado de prisão, ela deverá ser ouvida em outros inquéritos nos quais é suspeita de cometer crimes disciplinares em nome de uma facção criminosa.
Fonte: PCAC
Cetran publica resultado definitivo de recursos de trânsito em 2ª instância no Acre
Edital notifica 100 condutores que não foram localizados por via postal ou pessoa
Frota de veículos elétricos cresce no Acre e marca mudança no perfil da mobilidade
Estado já soma mais de 850 veículos eletrificados, com forte concentração em Rio Branco e domínio das marcas BYD e Toyota
Polícia Civil cumpre mandados e apreende dinheiro, celulares e morfina em investigação sobre desvio de medicamentos no Acre
As ações de combate ao desvio de medicamentos e insumos hospitalares da rede estadual de saúde, deram continuidade na manhã, desta quarta-feira, 7, em que a Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu mais dois mandados de busca e apreensão em Rio Branco. A operação faz parte de uma investigação mais ampla que apura a atuação de uma rede criminosa responsável por retirar medicamentos do sistema público de saúde para comercialização ilegal.
Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam aparelhos celulares contendo mensagens que fortalecem as provas sobre a existência do esquema criminoso. Também foram encontrados dinheiro em espécie, incluindo 902 dólares, 40 bolivianos, 335 dólar canadense Dólar canadense, 31.745 reais e uma ampola de morfina, medicamento de uso controlado.
A ação desta quarta-feira é um desdobramento direto de uma grande operação realizada na última segunda-feira, 5, quando a Polícia Civil chegou a uma residência em Rio Branco e encontrou uma grande quantidade de fármacos armazenados em caixas. O volume de medicamentos apreendidos foi suficiente para preencher a carroceria de dois caminhões de médio porte.
Entre os itens recolhidos estavam medicamentos de diversos tipos, incluindo remédios destinados ao tratamento oncológico e outros insumos hospitalares de alto custo. De acordo com um balanço inicial das autoridades, o valor estimado de todo o material apreendido ultrapassa R$ 1 milhão.
O delegado Igor Brito, que preside as investigações, ressaltou que o trabalho da Polícia Civil segue avançando e que novas medidas judiciais devem ser adotadas nos próximos dias.
“As investigações estão em pleno andamento e não estão descartados novos cumprimentos de mandados. A instituição está empenhada para que possamos identificar toda a cadeia criminosa, alcançar os receptadores desses medicamentos e também os servidores que, porventura, estejam envolvidos nesse esquema”, afirmou o delegado.
De acordo com o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, o foco da Polícia Civil é desarticular completamente a cadeia criminosa, desde o desvio dos medicamentos até o destino final dos produtos.
“Estamos tratando de medicamentos que deveriam chegar de forma gratuita à população, especialmente a quem mais precisa. Retirar esses insumos do sistema público é um crime grave, que impacta diretamente a saúde das pessoas, o governo do estado através da Polícia Civil não vai medir esforços para responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, enfatizou Maciel.
As investigações seguem em andamento, e a PCAC não descarta novas operações e prisões à medida que o inquérito avança.
Fonte: PCAC
