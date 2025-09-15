Geral
Polícia Civil do Acre prende foragida da Justiça do Paraná em Sena Madureira
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de uma ação integrada entre o Departamento de Inteligência e a Delegacia-Geral de Sena Madureira, cumpriu, na manhã desta segunda-feira, 15, um mandado de prisão em desfavor de Mayrla Pires dos Santos, considerada foragida da Justiça do Estado do Paraná.
De acordo com as investigações, a mulher responde pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e desacato. A operação foi desencadeada após troca de informações entre os setores de inteligência e o efetivo da Polícia Civil em Sena Madureira.
Após diligências, a foragida foi localizada, presa e conduzida à Delegacia-Geral do município. Mayrla permanece agora à disposição do Poder Judiciário, que dará andamento aos procedimentos cabíveis.
Polícia Civil prende jovem em flagrante por tráfico de drogas em Xapuri
Na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu em flagrante E. B. de A., de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O jovem, morador do bairro Laranjal, foi surpreendido pelos investigadores enquanto comercializava entorpecentes em sua residência e nas proximidades.
Segundo a investigação, E. B. de A. já vinha sendo monitorado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no endereço onde foi preso. Após a captura, ele foi conduzido à Delegacia de Xapuri, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil destaca que, em menos de 30 dias, a equipe de investigadores do município já retirou de circulação, por meio de mandados judiciais e flagrantes, mais de 12 pessoas envolvidas em crimes na cidade, reforçando o compromisso no combate à criminalidade e na preservação da segurança pública local.
PF deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal, em ação com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (15/9) a Operação Inceptio para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas e a lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em seis estados nas cidades de Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Ubá/MG, Camaçari/BA, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Cabedelo/PB e São Paulo/SP. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco/AC.
A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 130 milhões em contas e o sequestro de bens avaliados em R$ 10 milhões, além da suspensão da atividade comercial de um estabelecimento usado pelo grupo.
A investigação identificou que a organização, com atuação em seis estados brasileiros, enviava grandes quantidades de droga do Acre para o Nordeste e Sudeste. O esquema utilizava o sistema financeiro e criptoativos para movimentar os valores por meio de pessoas e empresas interpostas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Servidores do Judiciário terão direito a licença por alcance de resultados
O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira, 15, a Lei Complementar nº 499/2025, que modifica o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores do Poder Judiciário do Acre, instituído pela Lei Complementar nº 258/2013. A proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa pelo Tribunal de Justiça do Estado e aprovada pelos parlamentares. A medida foi sancionada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas).
Entre as principais mudanças, está a criação da Licença Compensatória por Alcance de Resultados (LAR), benefício que poderá ser concedido a servidores efetivos, comissionados, cargos em extinção e até mesmo a profissionais cedidos ou à disposição do Judiciário acreano.
Segundo o texto, a LAR tem como objetivo estimular o engajamento dos servidores no cumprimento das metas estratégicas estabelecidas pelo Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O direito ao benefício dependerá do desempenho individual, da unidade administrativa e do alcance das metas institucionais.
A licença poderá ser usufruída integralmente ou dividida em até três períodos, mediante requerimento do servidor e de acordo com a necessidade do serviço. Também haverá a possibilidade de conversão da LAR em pecúnia, caso haja disponibilidade orçamentária, com consulta aos servidores no início de cada ano.
O decreto estabelece ainda regras para cálculo da indenização da LAR, que variam conforme o cargo e a função ocupada. Em todos os casos, a compensação terá caráter indenizatório e não servirá de base para outros benefícios. Os policiais militares cedidos ao Judiciário, por exemplo, só terão direito à licença em condições específicas, já previstas na legislação.
Outra alteração prevista é a regulamentação do bônus vinculado ao Prêmio CNJ de Qualidade, cuja concessão ficará condicionada à disponibilidade financeira do Tribunal.
Com a sanção da lei, foram revogados artigos da legislação anterior que tratavam de dispositivos agora substituídos pelas novas regras. As mudanças já têm efeito para o exercício de 2025 e as despesas serão custeadas com recursos próprios do orçamento do Judiciário acreano.
