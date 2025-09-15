Polícia Civil do Acre prende foragida da Justiça do Paraná em Sena Madureira

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de uma ação integrada entre o Departamento de Inteligência e a Delegacia-Geral de Sena Madureira, cumpriu, na manhã desta segunda-feira, 15, um mandado de prisão em desfavor de Mayrla Pires dos Santos, considerada foragida da Justiça do Estado do Paraná.

De acordo com as investigações, a mulher responde pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e desacato. A operação foi desencadeada após troca de informações entre os setores de inteligência e o efetivo da Polícia Civil em Sena Madureira.

Após diligências, a foragida foi localizada, presa e conduzida à Delegacia-Geral do município. Mayrla permanece agora à disposição do Poder Judiciário, que dará andamento aos procedimentos cabíveis.

