A Policia Civil do Acre, por meio da Delegacia da 2º Regional, prendeu ao final da tarde da última quinta-feira, 04, em flagrante, J.D.S de 26 anos, momento em que estava dentro de um Cartório tentando realizar uma transferência veicular com identidade falsa.

A Polícia Civil deu inicio a investigação e conseguiu identificar o acusado como sendo um dos principais golpistas que agia na parte documental de transferência veicular. J. D. S. é natural de Rolim de Moura – RO e estava em um cartório localizado na região do 2º Distrito, tentando aplicar o golpe de estelionato com uso de documento falso.

O golpista havia negociado um veiculo com promessa de pagamento posterior a transferência. Diante dos fatos, a equipe de investigadores da Delegacia da 2º Regional confirmou a falsificação do documento de identidade momento em que foi dado voz de prisão ao golpista.

Após sua prisão, os agentes o encaminharam a delegacia para procedimento praxe sendo colocado à disposição da justiça. De acordo com a autoridade policial, o trabalho investigativo continuará no sentido de identificar mais pessoas envolvidas nesse tipo de crime pois acredita-se haver uma rede que age no cometimento de crimes dessa natureza.

