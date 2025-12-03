Polícia Civil do Acre prende duas mulheres ligadas a organizações criminosas

As prisões integram a Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp)

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu, na tarde desta quarta-feira, 3, dois mandados de prisão contra investigadas acusadas de integrar organizações criminosas que atuam no estado.

Foram detidas R. P. D., presa preventivamente, e C. B. C. S., capturada em cumprimento a mandado de prisão decorrente de condenação definitiva. Ambas foram localizadas em Rio Branco e conduzidas para a unidade policial responsável, onde passaram pelos procedimentos legais.

As prisões integram a Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A ação reúne forças policiais de todo o país em operações simultâneas voltadas ao combate de facções e crimes de alta complexidade.

O delegado titular da Draco, Gustavo Neves, ressaltou a importância da atuação articulada e contínua. “Essas prisões reforçam o compromisso da Polícia Civil do Acre no enfrentamento direto às organizações criminosas. Temos intensificado investigações e ações estratégicas para desarticular estruturas que ameaçam a segurança da população. A participação na operação nacional evidencia nosso alinhamento com as diretrizes de combate ao crime organizado em todo o país.”

As investigadas permanecem à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Acre segue com ações permanentes de inteligência e repressão qualificada ao crime organizado em Rio Branco e demais regiões do estado.

