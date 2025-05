Polícia Civil do Acre prende dois foragidos da Justiça nas proximidades da balsa da BR-364, em Rodrigues Alves

Raimundo Nonato, o “Bil”, é apontado como mandante da execução de Willi Kennedy, morto na frente da esposa em sua residência na zona rural de Rio Branco

Após mais de seis anos de investigação, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Acre prendeu, na manhã desta terça-feira (6), Raimundo Nonato Ferreira da Silva, de 41 anos, conhecido como “Bil”. Ele é apontado como um dos mandantes do assassinato de Willi Kennedy de Lima Soares, morto com mais de 30 golpes de facão e faca em 2017, em Rio Branco.

A prisão foi realizada por agentes da DHPP com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), durante uma ação na Travessa do Mandim, na região conhecida como Invasão do Panorama, zona rural da capital.

Segundo as investigações, Raimundo teria articulado o ataque que resultou na morte de Willi Kennedy, ocorrido na Travessa Puraquê, também na Invasão do Panorama. Na ocasião, criminosos invadiram a residência da vítima e a atacaram com extrema violência na frente da esposa.

Em março deste ano, a polícia já havia prendido Bastos de Souza dos Santos, conhecido como “Sucurí”, também apontado como mandante do homicídio. A dupla teria ordenado o crime por razões ainda mantidas sob sigilo pela polícia, mas que podem estar ligadas a conflitos internos ou vinganças.

Raimundo Nonato será submetido a audiência de custódia nesta quarta-feira (7), no Fórum Criminal de Rio Branco, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção de sua prisão preventiva. As investigações continuam com o objetivo de esclarecer todos os envolvidos e a motivação exata do crime.

