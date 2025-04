Polícia Civil do Acre prende condenado por homicídio ocorrido em 2018 em Plácido de Castro

O promotor de Justiça Alekine Lopes aponta indícios de que o funcionamento do cemitério pode estar afetando a qualidade da água de um açude nas proximidades e de um poço pertencente a um morador vizinho

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre, recomendou a suspensão imediata de novos sepultamentos no cemitério Jardim dos Animais, em Rio Branco. A medida deve valer até a conclusão de estudos técnicos que avaliem o impacto ambiental das atividades do empreendimento e os possíveis riscos de contaminação.

Na recomendação, o promotor de Justiça Alekine Lopes aponta indícios de que o funcionamento do cemitério pode estar afetando a qualidade da água de um açude nas proximidades e de um poço pertencente a um morador vizinho.

O MPAC ressalta que é responsabilidade do empreendedor comprovar a inexistência de riscos ambientais, mediante a apresentação de estudos técnicos que atestem a regularidade ambiental do empreendimento, assegurando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O prazo estabelecido para que sejam realizadas análises laboratoriais da água do açude e do poço é de 15 dias, com envio dos laudos à Promotoria e adoção de medidas preventivas, incluindo a apresentação de plano de manejo e descarte adequado dos resíduos.

O MPAC também fixou o prazo de 30 dias para que o cemitério informe as providências adotadas para o cumprimento da recomendação.

