Polícia Civil do Acre prende condenado por estupro de vulnerável em operação conjunta com forças de segurança do Amazonas

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na última quarta-feira, 20, um homem com as inicias J.J.S.A., de 36 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu no município de Envira (AM) e contou com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar do Amazonas.

O crime foi praticado em Rio Branco, quando o autor dos fatos veio passar alguns dias na casa da prima, mãe da vítima, uma criança de apenas cinco anos. Em determinado momento, a mãe precisou se ausentar, deixando a filha sob os cuidados do condenado, que aproveitou a ausência para molestar sexualmente a criança.

Após o ocorrido, a vítima relatou o abuso, e o autor fugiu, permanecendo foragido até a sua condenação definitiva a nove anos de reclusão.

A delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, destacou a importância da integração entre as forças de segurança para o êxito da operação. “Essa prisão é fruto de uma atuação integrada e eficaz entre as polícias. A colaboração entre as instituições foi essencial para garantir que o investigado fosse localizado e preso, mesmo fora do estado. Isso mostra que a Polícia Civil está comprometida em trazer justiça e dar uma resposta firme à sociedade diante de crimes graves como este”, afirmou.

