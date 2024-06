Polícia Civil do Acre participa do lançamento da Operação “Virtude” que visa combater violência contra idosos

Foram registrados mais de 80 boletins de ocorrência e concluídos 31 inquéritos policiais com provas substanciais. Durante este período, também foram realizados dois exames por lesão corporal e oito por violência sexual.

Na manhã desta segunda-feira, 10, a Polícia Civil do Acre (PCAC) deu início à operação “Virtude”, uma iniciativa focada no combate à violência contra pessoas idosas. O lançamento da operação contou com a presença do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, do diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), Dr. Pedro Paulo Buzolin, e da coordenadora estadual do programa Bem-Me-Quer, a delegada Dra. Juliana De Angelis.

O evento ocorreu na sala de reuniões da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp). A operação “Virtude” visa proporcionar respostas rápidas e eficientes para combater os diferentes tipos de violência que afetam os idosos, incluindo agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e institucionais.

Em abril, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) coordenou a operação “Caminhos Seguros”, que teve como foco a exploração sexual infantojuvenil e foi realizada em todo o Brasil. No Acre, a Polícia Civil cumpriu seis mandados de prisão e deteve 11 suspeitos de abuso sexual entre os dias 1º e 20 de maio. Além disso, foram registrados mais de 80 boletins de ocorrência e concluídos 31 inquéritos policiais com provas substanciais. Durante este período, também foram realizados dois exames por lesão corporal e oito por violência sexual.

A operação “Virtude” faz parte das atividades do “Junho Violeta”, mês dedicado à conscientização e combate à violência contra pessoas longevas. “Assim como na Caminhos Seguros, a PCAC irá trabalhar de forma intensiva no combate à violência contra os idosos. O estado possui delegacias especializadas para tratar destes casos na capital e, no interior, as delegacias darão prioridade a esta nova operação, pois o foco será na conclusão dos inquéritos, mandados de busca e apreensão, e de prisão”, afirmou Dr. Henrique Maciel.

Durante o lançamento, a delegada Dra. Juliana De Angelis e o delegado Dr. Pedro Paulo Buzolin apresentaram os resultados da participação da PCAC na operação “Caminhos Seguros”, destacando a eficácia e a dedicação da equipe. “A operação ‘Virtude’ é uma extensão do nosso compromisso com a proteção e a segurança dos grupos mais vulneráveis da sociedade”, afirmou Dra. Juliana.

A operação “Virtude” representa um passo significativo na luta contra a violência aos idosos no Acre, reafirmando o compromisso da PCAC em garantir a segurança e a dignidade das pessoas longevas. A participação da comunidade é crucial, e a PCAC incentiva todos a denunciarem quaisquer casos de violência contra idosos, para que medidas eficazes possam ser tomadas prontamente.

Como Denunciar?

Se você suspeita ou conhece algum caso de violência contra idosos, denuncie!

Disque 100;

Ligue 190;

Procure a delegacia mais próxima;

Sua denúncia é anônima e pode salvar vidas.

