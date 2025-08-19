Polícia Civil do Acre participa do lançamento da 4ª fase da Operação Contenção Verde em Rodrigues Alves

A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou, nesta terça-feira, 19, do lançamento da 4ª fase da Operação Contenção Verde, realizada no Estádio Municipal de Rodrigues Alves. A ação preventiva e ostensiva tem como foco o combate a crimes ambientais, especialmente o desmatamento, por meio de fiscalização terrestre e aérea.

De acordo com informações do governo do Estado, a operação é uma iniciativa contínua que busca garantir um futuro mais verde para o Acre, preservando a floresta amazônica e as comunidades que dela dependem. A 4ª fase da Contenção Verde reforça o monitoramento da região, com o uso de tecnologias que permitem rastrear e coibir atividades ilegais.

O delegado Marcilio Laurentino, que representou a Polícia Civil do Acre durante a solenidade de lançamento, destacou a importância da integração das forças de segurança e órgãos ambientais para a proteção da Amazônia.

“A Polícia Civil atua de forma firme no enfrentamento aos crimes ambientais e compreende que o combate ao desmatamento ilegal exige não apenas fiscalização, mas também integração entre as instituições. Nossa presença nesta operação reforça o compromisso da PCAC com a preservação da floresta e a defesa das comunidades que dela dependem”, afirmou o delegado.

