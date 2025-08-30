Polícia Civil do Acre participa do III Encontro Técnico da Renorcrim em Curitiba

A Polícia Civil do Acre (PCAC) marcou presença no III Encontro Técnico da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Renorcrim), realizado entre os dias 26 e 28 de agosto, em Curitiba (PR). O evento é considerado um dos principais fóruns nacionais voltados à articulação de estratégias integradas no combate ao crime organizado.

O encontro reuniu representantes das Polícias Civis de todos os estados da Federação, que atuam em delegacias especializadas no enfrentamento às organizações criminosas, além de membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. A programação contou com debates sobre os principais desafios e a definição de estratégias conjuntas para o fortalecimento das ações de investigação e repressão ao crime organizado no país.

Representando a PCAC, participou o delegado Gustavo Henrique da Silva Neves, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), que destacou a importância da troca de experiências e do alinhamento entre os órgãos de segurança pública.

O encontro foi promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), em parceria com a Polícia Civil do Paraná e o Ministério Público do Paraná. A iniciativa reforça o compromisso interinstitucional no enfrentamento qualificado às organizações criminosas, promovendo maior integração entre os principais órgãos responsáveis pela investigação e persecução penal no Brasil.

