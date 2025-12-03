Polícia Civil do Acre participa do Encontro Nacional de Chefes de Organismo de Inteligência de Segurança Pública 2025

Entre os dias 1º e 3 de dezembro, a sede da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Brasília, recebe o Encontro Nacional de Chefes de Organismo de Inteligência de Segurança Pública (Enchoi) 2025. O evento reúne dirigentes e especialistas de todo o país para discutir avanços, alinhar estratégias e fortalecer a atuação das agências de inteligência no âmbito da segurança pública brasileira.

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) está representada pelo Diretor de Inteligência, o delegado de Polícia Civil Dr. Nilton César Boscaro, que participa ativamente das atividades e debates programados.

Na manhã desta quarta-feira, 3, Dr. Boscaro, ao lado da delegada de Polícia Civil e Diretora de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PCSE), Dra. Mayra Evangelista, ministrou uma apresentação sobre o uso de Inteligência Artificial como ferramenta essencial para o trabalho de inteligência policial. O painel abordou aplicações práticas, desafios e perspectivas da incorporação de tecnologias avançadas no enfrentamento à criminalidade.

Durante o encontro, também foi apresentada a minuta da Doutrina Nacional de Inteligência de Polícia Civil (DNIPC), documento construído de forma colaborativa e que agora será submetido à apreciação do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC). A proposta visa estabelecer diretrizes unificadas para a atividade de inteligência no âmbito das Polícias Civis do país.

“A Doutrina Nacional de Inteligência de Polícia Civil é um marco histórico para as Polícias Civis e para toda a comunidade de inteligência. A DNIPC traz princípios, valores, fontes, tipos de assessoramento e produtos de Inteligência de Polícia Civil, além da estrutura mínima sugerida para as agências de inteligência e a previsão de redes e sistemas de inteligência no âmbito das Polícias Civis brasileiras”, destacou o delegado Dr. Nilton Boscaro.

O Enchoi 2025 segue até esta quarta-feira, reunindo autoridades e profissionais que atuam na linha de frente da inteligência de segurança pública, reforçando o compromisso conjunto de modernizar e aprimorar as capacidades investigativas e estratégicas em todo o país.

