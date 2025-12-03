Geral
Polícia Civil do Acre participa do Encontro Nacional de Chefes de Organismo de Inteligência de Segurança Pública 2025
Entre os dias 1º e 3 de dezembro, a sede da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Brasília, recebe o Encontro Nacional de Chefes de Organismo de Inteligência de Segurança Pública (Enchoi) 2025. O evento reúne dirigentes e especialistas de todo o país para discutir avanços, alinhar estratégias e fortalecer a atuação das agências de inteligência no âmbito da segurança pública brasileira.
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) está representada pelo Diretor de Inteligência, o delegado de Polícia Civil Dr. Nilton César Boscaro, que participa ativamente das atividades e debates programados.
Na manhã desta quarta-feira, 3, Dr. Boscaro, ao lado da delegada de Polícia Civil e Diretora de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PCSE), Dra. Mayra Evangelista, ministrou uma apresentação sobre o uso de Inteligência Artificial como ferramenta essencial para o trabalho de inteligência policial. O painel abordou aplicações práticas, desafios e perspectivas da incorporação de tecnologias avançadas no enfrentamento à criminalidade.
Durante o encontro, também foi apresentada a minuta da Doutrina Nacional de Inteligência de Polícia Civil (DNIPC), documento construído de forma colaborativa e que agora será submetido à apreciação do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC). A proposta visa estabelecer diretrizes unificadas para a atividade de inteligência no âmbito das Polícias Civis do país.
“A Doutrina Nacional de Inteligência de Polícia Civil é um marco histórico para as Polícias Civis e para toda a comunidade de inteligência. A DNIPC traz princípios, valores, fontes, tipos de assessoramento e produtos de Inteligência de Polícia Civil, além da estrutura mínima sugerida para as agências de inteligência e a previsão de redes e sistemas de inteligência no âmbito das Polícias Civis brasileiras”, destacou o delegado Dr. Nilton Boscaro.
O Enchoi 2025 segue até esta quarta-feira, reunindo autoridades e profissionais que atuam na linha de frente da inteligência de segurança pública, reforçando o compromisso conjunto de modernizar e aprimorar as capacidades investigativas e estratégicas em todo o país.
Operação da PF e CGU no Acre investiga fraude de R$ 3,3 milhões em licitações municipais
Foram cumpridos 8 mandados em quatro cidades; esquema suspeito envolve direcionamento de contratos, documentos falsos e desvio de recursos federais, incluindo emendas parlamentares.
A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, nesta quarta-feira (3), a Operação Dilapsio, que investiga um esquema de fraudes em licitações no Acre, com um prejuízo estimado em R$ 3,3 milhões aos cofres públicos. As suspeitas recaem sobre adesões irregulares de municípios à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Rio Branco.
As investigações, iniciadas em fevereiro de 2025, apontam indícios de conluio entre empresários e agentes públicos para direcionar contratos, simular concorrência e manipular contratações financiadas com recursos federais — entre eles, emendas parlamentares. Também foram identificadas evidências de uso de documentação falsa para comprovar a qualificação técnica de uma das empresas investigadas.
No total, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão: cinco em Rio Branco e três nos municípios de Plácido de Castro, Assis Brasil e Senador Guiomard. A operação também inclui medidas como sequestro de imóveis e veículos e bloqueio judicial de valores equivalentes ao prejuízo apurado.
Os investigados podem responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro, uso de empresas de fachada, falsificação de documentos e frustração da licitação. A ação conta com oito servidores da CGU e 35 policiais federais.
Principais suspeitas:
-
Conluio entre empresários e agentes públicos para direcionar contratos
-
Simulação de concorrência em processos licitatórios
-
Manipulação de contratações com recursos federais, incluindo emendas parlamentares
-
Uso de documentação falsa para comprovar qualificação técnica de empresa investigada
Medidas judiciais executadas:
-
8 mandados de busca e apreensão (5 em Rio Branco, 3 nos municípios investigados)
-
Sequestro de imóveis e veículos
-
Bloqueio judicial de valores que totalizam o prejuízo apurado
Crimes investigados:
-
Associação criminosa
-
Lavagem de dinheiro
-
Utilização de empresas de fachada
-
Falsificação de documentos
-
Frustração do caráter competitivo das licitações
As investigações começaram em fevereiro de 2025 após levantamentos da CGU que identificaram o esquema fraudulento. A Operação Dilapsio representa mais uma ação de combate à corrupção no sistema de compras públicas do estado, reforçando a atuação integrada entre órgãos de controle e polícia federal.
A ação conta com a participação de oito servidores da CGU e 35 policiais federais.
Impacto social
O desvio de recursos e o direcionamento de contratos afetam diretamente a população, que deixa de receber serviços essenciais. Com obras mal executadas ou não realizadas, as comunidades enfrentam infraestrutura deficiente, alagamentos, problemas de saneamento e dificuldades de mobilidade. Assim, o prejuízo é sentido pela população também na qualidade de vida e na vulnerabilidade social.
Inscrições do processo seletivo da Educação são prorrogadas até domingo
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta terça-feira, 2, a prorrogação das inscrições do processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para a Rede Estadual de Ensino. O novo prazo segue até domingo, 7.
Ao todo, estão sendo oferecidas 1.141 vagas para professores de nível superior (P2), com atuação em programas educacionais como Aprender é o Caminho, Caminhos da Educação no Campo e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O processo seletivo será executado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela organização e condução de todas as etapas.
As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente pelo site www.idecan.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 71,00 para todos os cargos. Estão sendo oferecidas vagas para licenciados em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Pedagogia e Matemática e suas Tecnologias, entre outras áreas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).
As provas objetivas estão marcadas para o dia 11 de janeiro de 2026, também um domingo, e serão aplicadas em 13 municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Jordão e Manoel Urbano.
Os profissionais contratados terão vencimento inicial de R$ 3.624,99, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 420,00, totalizando R$ 4.044,99 mensais.
Esclarecimento de dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelo Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (61) 3201-6225, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.
Acre registra 12,9 mil ocorrências ligadas a drogas em cinco anos
Dados do painel de acompanhamento do serviço 190, mantido pelo Ministério Público do Acre (MPAC), apontam que o estado registrou 12.966 ocorrências classificadas como tráfico, posse ou encontro de drogas entre 2020 e 2025. A consulta foi realizada nesta quarta-feira (3) e revela oscilações anuais, mas sem queda significativa ao longo do período.
A série histórica mostra que 2021 segue como o ano com maior volume de registros, com 2.595 ocorrências. Em seguida aparecem 2023 (2.322), 2022 (2.270) e 2024 (2.034). Já 2020 teve 1.943 casos. Em 2025, apenas entre janeiro e outubro, o painel já contabiliza 1.802 registros.
O levantamento também revela a forte concentração de casos na capital. Somente em 2025, Rio Branco responde por 62,65% de todas as ocorrências registradas no estado, confirmando o padrão histórico de maior demanda policial. Em segundo lugar aparece Tarauacá, com 7,55%, seguida de Cruzeiro do Sul (7,27%) e Sena Madureira (7,21%). Feijó reúne 2,89% dos registros; Brasileia, 1,78%; Xapuri, 1,33%; Acrelândia, 1,22%; Epitaciolândia e Senador Guiomard dividem participação semelhante, com 1,05% cada.
Além da distribuição geográfica, o MPAC também monitora o horário das ocorrências. Os dados de 2025 mostram que a maior parte dos registros acontece no período da noite, que concentra 40,62% das chamadas relacionadas a drogas. A tarde aparece em seguida, com 30,47%, enquanto a manhã representa 18,48% dos casos. As madrugadas, mesmo com menor fluxo de pessoas nas ruas, ainda reúnem 9,43% das ocorrências.
