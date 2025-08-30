Geral
Polícia Civil do Acre participa do 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores em Fortaleza
Entre os dias 26 e 29 de agosto, foi realizado, na capital cearense, o 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil, um dos mais importantes eventos voltados à modernização e integração das polícias civis do país. O encontro reuniu delegados-gerais, gestores e especialistas de todo o Brasil para discutir ferramentas, soluções tecnológicas e estratégias que fortalecem a gestão, a investigação e a inteligência policial.
Representando o Acre, participaram o Delegado-Geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, o diretor do Departamento de Inteligência, Dr. Nilton Boscaro, e o agente de polícia civil e chefe da Divisão de Tecnologia e Modernização (DITEM), Marcelo Lima.
Durante o evento, foram apresentadas inovações que ampliam a eficiência no combate ao crime, com destaque para plataformas de análise de dados, integração de sistemas de informação, monitoramento inteligente e soluções para otimização da gestão operacional. Além disso, o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC) debateu a Lei Orgânica das Polícias Civis e discutiu os avanços necessários para modernizar os processos de investigação e inteligência no Brasil.
Para o Delegado-Geral José Henrique Maciel, a participação no encontro é fundamental para alinhar a Polícia Civil do Acre com as melhores práticas e tecnologias disponíveis no cenário nacional.
“O 4° Encontro Nacional é uma oportunidade única de trocar experiências e conhecer ferramentas que estão transformando a atuação das polícias civis em todo o país. Saímos daqui com um olhar ainda mais voltado para a inovação e a eficiência, buscando sempre oferecer à sociedade acreana um trabalho cada vez mais moderno, integrado e eficaz no combate à criminalidade”, destacou o delegado-geral.
Com a presença do diretor do Departamento de Inteligência e do chefe da DITEM, a Polícia Civil do Acre reforça o compromisso com a modernização dos seus processos internos, investindo em tecnologia, inteligência e integração para aprimorar o enfrentamento à criminalidade e garantir mais segurança à população.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Polícias Civil e Militar realizam operação aérea em Marechal Thaumaturgo
Ação com helicóptero da Ciopaer buscou suspeitos de crimes sexuais e violência doméstica; acusado de homicídio brutal conseguiu fugir pela mata
As Polícias Civil e Militar, com apoio do helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), deflagraram nesta sexta-feira (29) uma operação em área de difícil acesso no município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. O objetivo foi o cumprimento de mandados contra investigados por crimes sexuais, violência doméstica e outras infrações.
Na comunidade Caipora, os policiais localizaram um homem procurado por um homicídio brutal, acusado de arrancar a cabeça e o coração da vítima. O suspeito, considerado de alta periculosidade, conseguiu escapar pela mata. As buscas por ele continuam.
“Havia representações e medidas a serem tomadas dentro da operação Shamar e de outras situações e, com o helicóptero da Ciopaer, cumprimos todas. As equipes seguem na busca por esse homem que arrancou a cabeça do outro e que é muito perigoso”, destacou o delegado José Obetânio.
Durante a ação, a polícia também confirmou a transferência de Francisco Jailson Silva da Costa, 31 anos, que havia fugido algemado no dia 13 de junho, após audiência de custódia em Rodrigues Alves, e foi recapturado em Marechal Thaumaturgo no último dia 21. Ele já está recolhido no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.
Comentários
Geral
Perseguição policial termina com prisão de traficante na Vila Acre
Uma perseguição policial realizada na noite de sexta-feira, 29, na Rua Gilberto Bovis, região da Vila Acre, em Rio Branco, terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas. A ação foi conduzida por policiais da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM).
Durante o flagrante, os militares apreenderam com o acusado diversos papelotes de cocaína, crack e maconha do tipo skunk, além de R$ 588 em espécie. O homem foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuado por tráfico de entorpecentes. Ele deve passar ainda hoje por audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco.
De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento ostensivo na região conhecida como ponto de tráfico quando avistou o suspeito. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir correndo em direção a uma área de mata fechada, mas foi alcançado pelos policiais em poucos minutos.
Com o material apreendido, a prisão em flagrante foi caracterizada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Comentários
Geral
Polícia Militar apreende drogas, simulacro e materiais de apologia ao crime em Rio Branco
Na noite de quinta-feira, 28, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1º Batalhão, prendeu um indivíduo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e apologia ao crime, no bairro Jardim Tropical, em Rio Branco.
A ação ocorreu durante patrulhamento tático, quando a guarnição recebeu relatos de moradores sobre a presença de pessoas em atitude suspeita na região. Ao avistar três indivíduos na Rua Jasmim, os policiais realizaram a abordagem, encontrando em posse de um deles um simulacro de pistola, máscara, luvas, celular, dinheiro trocado, além de uma porção de Skank. Também foi apreendida uma lata de tinta spray, que, segundo o próprio suspeito, seria utilizada para realizar pichações.
Durante a entrevista policial, o indivíduo confessou que estava envolvido com a venda de entorpecentes e indicou uma residência abandonada no bairro Casa Nova, já conhecida pela prática de tráfico. No local, foram localizadas 23 porções de cocaína e 11 porções de Skank, que foram encaminhados à delegacia com o detido.
Você precisa fazer login para comentar.