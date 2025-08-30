Polícia Civil do Acre participa do 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores em Fortaleza

Entre os dias 26 e 29 de agosto, foi realizado, na capital cearense, o 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil, um dos mais importantes eventos voltados à modernização e integração das polícias civis do país. O encontro reuniu delegados-gerais, gestores e especialistas de todo o Brasil para discutir ferramentas, soluções tecnológicas e estratégias que fortalecem a gestão, a investigação e a inteligência policial.

Representando o Acre, participaram o Delegado-Geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, o diretor do Departamento de Inteligência, Dr. Nilton Boscaro, e o agente de polícia civil e chefe da Divisão de Tecnologia e Modernização (DITEM), Marcelo Lima.

Durante o evento, foram apresentadas inovações que ampliam a eficiência no combate ao crime, com destaque para plataformas de análise de dados, integração de sistemas de informação, monitoramento inteligente e soluções para otimização da gestão operacional. Além disso, o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC) debateu a Lei Orgânica das Polícias Civis e discutiu os avanços necessários para modernizar os processos de investigação e inteligência no Brasil.

Para o Delegado-Geral José Henrique Maciel, a participação no encontro é fundamental para alinhar a Polícia Civil do Acre com as melhores práticas e tecnologias disponíveis no cenário nacional.

“O 4° Encontro Nacional é uma oportunidade única de trocar experiências e conhecer ferramentas que estão transformando a atuação das polícias civis em todo o país. Saímos daqui com um olhar ainda mais voltado para a inovação e a eficiência, buscando sempre oferecer à sociedade acreana um trabalho cada vez mais moderno, integrado e eficaz no combate à criminalidade”, destacou o delegado-geral.

Com a presença do diretor do Departamento de Inteligência e do chefe da DITEM, a Polícia Civil do Acre reforça o compromisso com a modernização dos seus processos internos, investindo em tecnologia, inteligência e integração para aprimorar o enfrentamento à criminalidade e garantir mais segurança à população.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários