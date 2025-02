Polícia Civil do Acre participa de operação nacional contra ‘golpe das missões’ e prende três pessoas em Rio Branco

A caminhonete que caiu dentro do Rio Juruá nessa terça-feira, 18, foi resgatada na tarde desta quarta, 19, com ajuda de homens do Corpo de Bombeiros. O incidente aconteceu quando a caminhonete que estava estacionada às margens do rio e acabou caindo dentro do manancial e afundando próximo à Ponte da União. Não havia ninguém dentro do carro não momento do incidente.

O veículo estava sendo carregado com açaí em uma área de declive quando desceu descontroladamente e acabou dentro do manancial. O açaí seria levado para Rio Branco e o veículo pertence a uma açaí teria de Rio Branco.

Em um vídeo feito enquanto o carro afundava, é possível ver que algumas pessoas tentaram resgatar o veículo utilizando uma canoa e cordas. Mas a força da correnteza impediu qualquer tentativa de salvamento e a caminhonete submergiu.

O dono do carro, Ricardo Martins, contou como tudo aconteceu. “Como todo mundo já está sabendo, nossa caminhonete desceu aqui no rio e estamos com os amigos, com Deus primeiramente. Nossa caminhonete tem seguro e uma coisa eu vou dizer para vocês, é melhor você ter amigo do que você ter dinheiro, porque a quantidade de amigos que eu formei aqui no Cruzeiro do Sul não paga em dinheiro”, contou.

A esposa de Ricardo, Carol Amorim, ambos proprietários da açaíteria, destacou as dificuldades para ter acesso ao açaí. Segundo ela, o freio de mão do carro estava acionado na hora do incidente.

“E esse é um pouco do que a gente passa para poder ter os frutos. Porque o meu esposo passa todos os dias praticamente pra poder trazer o fruto até Rio Branco. Ano passado não foi um ano muito bom. Teve muitas secas e aí afetou o açaí. E até agora o açaí ainda não explodiu totalmente a safra. E a gente busca onde tem. Ontem (18) o meu esposo em uma dessas rotas estava com nosso carro estacionado na rua com o freio de mão puxado, e ainda utilizamos uma espécie de toco ainda para ajudar ainda mais, mas, infelizmente, quando eles perceberam o carro já estava descendo a ladeira e afundando no rio”, relatou.

Em novas imagens, o carro aparecendo sendo guinchado do fundo do rio.

Veja o vídeo:

