Polícia Civil do Acre participa de encontro nacional sobre operações integradas de proteção a pessoas vulnerabilizadas

Organizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/CGOI), o encontro promove painéis e oficinas voltados à troca de experiências e ao desenvolvimento de soluções inovadoras que aprimorem as ações integradas no país. Desde 2020, o Brasil já realizou 23 operações nacionais, consolidando um modelo colaborativo entre as forças policiais e diversas instituições públicas.

Representando a Polícia Civil do Acre, participam do encontro: a representante institucional de Políticas Públicas de Proteção a Grupos Vulneráveis da PCAC e coordenadora estadual do Programa Bem-Me-Quer, a Delegada Juliana De Angelis, o titular da Delegacia de Atenção à Pessoa Idosa e com Deficiência, Delegado José Aníbal Tinoco Filho e a Delegada titular da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), Carla Fabíola Coutinho.

Ao longo dos três dias de atividades, os representantes acreanos estão acompanhando debates sobre práticas de prevenção, investigação qualificada, acolhimento às vítimas e integração entre estados, considerando as particularidades regionais e os desafios enfrentados em cada unidade da federação.

“Este encontro é fundamental para fortalecermos uma rede nacional realmente integrada, capaz de responder de forma rápida, sensível e eficaz aos crimes que atingem nossos grupos mais vulneráveis. A troca de experiências entre os estados nos permite aprimorar métodos, ampliar parcerias e aprimorar políticas públicas que garantam mais proteção e dignidade às vítimas. Representar o Acre nesse espaço é reafirmar o nosso compromisso com uma segurança pública humanizada e cada vez mais preparada para prevenir e combater todas as formas de violência”, enfatizou Juliana De Angelis.