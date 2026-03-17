Polícia Civil do Acre participa de abertura do projeto “Cidadã em Foco” em Porto Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou, na última segunda-feira, 16, do início das atividades do projeto Cidadã em Foco, realizado no município de Porto Acre. A instituição foi representada pelo delegado de polícia Leonardo Meyohas, que acompanhou a abertura das Oficinas de Qualificação e Formação de Grupos e Coletivos de Mulheres engajadas na luta feminista e nos conselhos municipais.

O encontro é promovido pelo Instituto Mulheres da Amazônia e reúne lideranças femininas, representantes de movimentos sociais e instituições públicas para fortalecer o protagonismo feminino e ampliar o debate sobre políticas públicas voltadas às mulheres.

Durante a programação, foram discutidos temas relevantes como os Direitos das Mulheres, com foco na atuação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher (CMDM), além do fortalecimento da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. As atividades ocorrem nos dias 16 e 17 de março, no Centro de Convenções de Porto Acre, na Câmara Municipal do município.

Segundo o delegado Leonardo Meyohas, a presença da Polícia Civil no evento é fundamental para aproximar a instituição da comunidade e fortalecer a rede de apoio às mulheres.

“A Polícia Civil do Acre entende que o enfrentamento à violência contra a mulher passa, necessariamente, pela integração entre as instituições e pelo fortalecimento da informação. Participar de um projeto como o ‘Cidadã em Foco’ é essencial para dialogarmos diretamente com as mulheres, ouvir suas demandas e reafirmar nosso compromisso em garantir seus direitos e promover um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente”, destacou Meyohas.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

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