Polícia Civil do Acre participa da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em Brasília

A vencedora do concurso, além de receber o título, ganhará prêmios e participará de atividades durante a Expoacre 2025, que este ano será de 26 de julho a 3 de agosto, em Rio Branco

Um dos eventos mais aguardados do ano está se aproximando: o concurso da Rainha do Rodeio 2025. Em sua 26ª edição, o concurso, que é organizado pela Associação dos Colunistas Sociais do Acre (Acos), em parceria com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), está com as inscrições abertas a partir desta segunda-feira, 19 de maio, até 19 de junho.

As inscrições devem ser feitas no direct do perfil oficial do concurso no Instagram@rainhadorodeioexpoacre. As interessadas devem cumprir diversos requisitos, como morar no Acre, ter 18 anos ou mais, e dispor de tempo para participar dos ensaios e provas de roupa, além de outras exigências, presentes no edital do certame.

As participantes serão avaliadas por um corpo de jurados nos seguintes quesitos: beleza, simpatia, oratória e performance country.

Durante a seletiva, que acontece no dia 3 de julho, serão selecionadas as candidatas finalistas, que irão representar fazendas e empresas locais. Este ano, assim como em 2024, os organizadores solicitaram aos prefeitos de cidades do Acre que enviassem uma representante local. As indicadas vão participar da final do concurso, representando o município.

A vencedora do concurso, além de receber o título, ganhará prêmios e participará de atividades durante a Expoacre 2025, que este ano será de 26 de julho a 3 de agosto, em Rio Branco. Neste ano, a Rainha do Rodeio 2024 participa do concurso Rainha do Peão Brasil em Barretos, representando o estado.

Roberta Lima, uma das organizadoras do evento, destaca que a edição de 2025 trará novidades ao concurso. “Mais uma edição que promete, como as anteriores, um certame de sucesso, seriedade e muita beleza. E este ano, com os 50 anos da Expoacre, vamos trazer uma nova roupagem, envolvendo mais ainda o público no evento. Promete ser incrível”, ressalta.

O titular da Sete, Marcelo Messias, destacou que a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo está trabalhando para entregar a melhor festa de seleção da nova realeza. “A Rainha do Rodeio faz parte da história da Expoacre, é uma tradição. Então, estamos preparando essa linda festa com dedicação, e tenho certeza que será um sucesso, assim como foi nos anos anteriores”, enfatizou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários