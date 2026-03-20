Polícia Civil do Acre participa da 1ª edição da Operação Desarme e realiza prisões em Plácido de Castro

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic), participou da 1ª edição da Operação Desarme, uma ação de caráter nacional voltada ao combate qualificado ao tráfico ilícito de armas de fogo, munições e explosivos.

No Acre, a ofensiva foi realizada no município de Plácido de Castro, onde equipes da Deic cumpriram ordens judiciais que resultaram em duas prisões preventivas, duas prisões em flagrante e na apreensão de cinco menores de idade. Durante a operação, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

As ações policiais resultaram ainda na apreensão de uma motocicleta, uma arma de fogo, munições e uma quantidade de entorpecentes, reforçando o enfrentamento direto às atividades criminosas na região.

A Operação Desarme tem como objetivo intensificar a repressão ao tráfico ilegal de armamentos por meio de uma atuação integrada, simultânea e coordenada entre os estados e a União. A iniciativa é baseada em dados de inteligência e análise criminal estruturada, ampliando a eficiência das forças de segurança pública no país.

A ofensiva é coordenada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) e da Coordenação-Geral de Combate ao Crime Organizado (CGCCO), seguindo os princípios da Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública (DNAISP).

O delegado e coordenador da Deic, Pedro Paulo Buzolin, destacou a importância da atuação conjunta no combate ao crime organizado. “A Operação Desarme representa um avanço significativo no enfrentamento às organizações criminosas, especialmente no que diz respeito ao comércio ilegal de armas. A integração entre os órgãos de segurança permite ações mais precisas e eficazes, baseadas em inteligência e planejamento. No Acre, conseguimos retirar de circulação armamentos, drogas e indivíduos envolvidos em práticas criminosas, reforçando nosso compromisso com a segurança da população”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e desarticular completamente os grupos criminosos atuantes na região.

Relacionado

Comentários