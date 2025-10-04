Polícia Civil do Acre marca presença na ExpoQuinari com ações de aproximação e orientação à população

A Polícia Civil do Acre (PCAC) está presente na ExpoQuinari 2025, tradicional feira de agronegócio de Senador Guiomard, realizada entre os dias 2 e 5 de outubro. Durante os quatro dias de evento, a instituição mantém um estande aberto ao público, apresentando os diversos trabalhos e programas desenvolvidos em benefício da população acreana.

Na abertura da feira, na quinta-feira, 2, a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) esteve presente expondo seus equipamentos e apresentando ao público um pouco da rotina operacional da unidade, responsável por atuar em ações de alta complexidade e risco. A demonstração chamou a atenção dos visitantes, que puderam conhecer de perto o preparo e a estrutura da equipe de elite da PCAC.

Na sexta-feira, 3, foi a vez do Programa Bem-Me-Quer ocupar o estande. A iniciativa tem como objetivo promover o acolhimento humanizado e especializado de mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. O programa conta com salas de atendimento preparadas para oferecer um espaço seguro e acolhedor, além de orientação jurídica e psicológica. Durante a feira, a equipe distribuiu panfletos e folders informativos à população, reforçando a importância da denúncia e da rede de apoio às vítimas.

Neste sábado, 4, o destaque será o Núcleo Pacificar, que apresentará suas ações voltadas à conciliação e mediação de conflitos, buscando soluções pacíficas e eficientes para desentendimentos antes que se tornem casos criminais.

Programa Bem-Me-Quer: equipe apresentou ações de acolhimento e atendimento especializado a mulheres vítimas de violência, com distribuição de material informativo ao público. Fotos: cedidas

O delegado Rômulo Barros, titular da Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, destacou a relevância da participação da instituição no maior evento do município.

“A ExpoQuinari é uma vitrine importante para mostrar à população o trabalho da Polícia Civil além das investigações e prisões. É também um espaço de diálogo, de aproximação e de conscientização. Estar presente aqui nos permite fortalecer a confiança da comunidade e mostrar que a segurança pública se constrói com parceria e informação”, afirmou o delegado.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, ressaltou que a presença da instituição em eventos de grande porte faz parte da política de integração com a sociedade.

“A Polícia Civil tem buscado estar cada vez mais próxima da população. Em eventos como a ExpoQuinari, nossa presença reforça o compromisso de atuar não apenas na repressão, mas também na prevenção e orientação. Queremos que a comunidade veja a Polícia Civil como uma parceira no dia a dia, acessível e pronta para servir”, destacou o delegado-geral.

Com ações que unem tecnologia, acolhimento e cidadania, a participação da Polícia Civil na ExpoQuinari reforça o compromisso da instituição com a segurança e o bem-estar dos acreanos.

