Polícia Civil do Acre investiga feminicídio na zona rural de Bujari; suspeito foi preso em flagrante

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Bujari, investiga um crime de feminicídio ocorrido no último domingo, 30, na zona rural do município. A vítima, Josié Silva da Costa, de 42 anos, foi morta a tiros pelo companheiro, em uma fazenda localizada na região da Linha 9, km 32, um ponto de difícil acesso.

De acordo com as primeiras informações, Josié foi alvejada na nuca, na área externa da residência, enquanto tentava se afastar do agressor. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após cometer o crime, o suspeito cobriu o corpo com um lençol e foi encontrado pelos policiais militares dentro da casa onde o casal morava, aparentemente embriagado e demonstrando total indiferença quanto ao ocorrido.

Além do feminicídio, as investigações apontam que o suspeito ainda tentou matar um vizinho que presenciou toda a ação criminosa. O homem efetuou disparos de arma de fogo na direção da testemunha e chegou a ameaçá-la de morte.

A Polícia Militar agiu rapidamente, garantindo a prisão em flagrante e apreendendo a arma utilizada no crime, uma espingarda. A guarnição também preservou o local para que a perícia pudesse atuar. O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Rio Branco, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, colhidos depoimentos e realizado o interrogatório. A Polícia Civil remeteu ainda a representação pela prisão preventiva, que agora está sob análise do Judiciário.

O delegado Bruno Coelho, titular da Delegacia-Geral de Bujari, ressaltou a gravidade do caso e reforçou o compromisso da instituição na apuração dos fatos. “Trata-se de um crime bárbaro, mais um episódio de violência extrema contra a mulher. Todas as circunstâncias serão minuciosamente investigadas com apoio da perícia e de diligências de campo, para que possamos esclarecer cada detalhe e garantir que o autor responda pelos crimes praticados. A Polícia Civil permanece firme no enfrentamento à violência doméstica e na proteção das vítimas”, afirmou.

O caso é investigado como feminicídio em contexto de violência doméstica e tentativa de homicídio contra a testemunha que presenciou o crime. Laudos periciais, novas oitivas e diligências complementarão o inquérito nos próximos dias.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários