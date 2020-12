Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre, por meio das Delegacias de Polícia da 5ª Regional e Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), após compartilhamento de informações com as DENARCs do Estado da Paraíba e de Pernambuco, apreendeu cerca de 40 quilos de droga tipo cocaína, a qual fora enviada pelos correios. Na ocasião, sete pessoas foram presas.

De acordo com a investigação, cinco pacotes com entorpecentes foram enviados pelos correios do Acre e tinham como destino as cidades de Recife-PE, João Pessoa e Campina Grande, ambas no Estado da Paraíba.

O trabalho investigativo iniciado no Acre envolveu o setor de segurança da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), Delegacias de Repressão ao Narcotráfico de João Pessoa, Campina Grande e Recife, o que possibilitou, em curto espaço de tempo, apreensão de drogas e prisão de traficantes nessas cidades, inclusive Riio Branco.

Ainda de acordo com a investigação, sete pessoas foram presas, dentre elas um carteiro que estava envolvido na ação criminosa. Ele é apontado como facilitador da entrega da mercadoria a seus respectivos destinatários. Ele recebia propina para desviar os pacotes do setor de raio-x.

De acordo com o delegado Karlesso Nespoli, coordenador da DENARC, o trabalho conjunto foi essencial para o êxito das prisões.

“Esse trabalho em conjunto com as demais delegacias de outros estados, e com os correios, possibilitou que nós pudéssemos interceptar esse carregamento de droga que estava sendo enviado via correios. A investigação vai continuar no sentido de identificar mais pessoas envolvidas na pratica criminosa”, destacou Nespoli.

