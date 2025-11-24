Polícia Civil do Acre intensifica ações da DEAM durante a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher

A Polícia Civil do Acre (PCAC) iniciou, nesta segunda-feira, 24, uma força-tarefa na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Rio Branco, como parte das ações da campanha internacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A mobilização seguirá até o dia 5 de dezembro, com o objetivo de acelerar investigações e reforçar o enfrentamento à violência contra mulheres no estado.

Durante o período, a DEAM contará com reforço de mais uma delegada e três oficiais investigadores de polícia, estrutura que permitirá intensificar os trabalhos e dar mais agilidade à análise e conclusão de inquéritos. A previsão é de que mais de 80 procedimentos sejam finalizados e encaminhados ao Poder Judiciário.

“Nosso compromisso é dar respostas rápidas e proteger a vida e a dignidade das mulheres acreanas”, enfatizou a delegado Juliana De Angelis. Foto: assessoria/ PCAC

A campanha 21 Dias de Ativismo, realizada anualmente em diversos países, tem como foco sensibilizar a sociedade sobre as diferentes formas de violência que atingem meninas e mulheres, desde agressões físicas até assédios, violências psicológicas, sexuais e patrimoniais. No Brasil, instituições públicas e entidades da sociedade civil se mobilizam para promover debates, ações de conscientização e medidas concretas de proteção às vítimas.

A delegada Juliana de Angelis, destaca que a iniciativa simboliza o compromisso da Polícia Civil em fortalecer a rede de apoio e aperfeiçoar o atendimento às mulheres que buscam ajuda.

“Esta força-tarefa demonstra que a Polícia Civil está empenhada em dar respostas rápidas e efetivas às mulheres vítimas de violência. Nosso objetivo é reduzir a sensação de impunidade, agilizar a conclusão dos inquéritos e reforçar o acolhimento e a proteção de quem nos procura em um momento tão difícil. Mais do que números, esta operação representa o compromisso institucional com a vida, a dignidade e os direitos das mulheres acreanas”, enfatizou.

Fonte: PCAC

