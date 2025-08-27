Geral
Polícia Civil do Acre integra Portal Nacional de Desaparecidos para fortalecer localização de pessoas
A Polícia Civil do Acre (PCAC) passa a integrar oficialmente o Portal de Desaparecidos do Brasil, lançado nesta terça-feira, 26, durante o 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores das Polícias Civis, em Fortaleza (CE). A plataforma nacional representa um marco na modernização das investigações relacionadas ao desaparecimento de pessoas e possibilita o compartilhamento integrado de informações entre todas as Polícias Civis do país.
Com o novo sistema, a PCAC poderá alimentar e consultar dados em tempo real, o que amplia a celeridade na localização de desaparecidos e fortalece a cooperação interestadual. A tecnologia permitirá cruzar informações de diferentes estados, otimizando os esforços da polícia acreana para encontrar pessoas e oferecer respostas mais rápidas às famílias.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância da ferramenta para o trabalho investigativo no estado. “A adesão ao Portal Nacional de Desaparecidos é um avanço enorme para a Polícia Civil do Acre. Muitas vezes, lidamos com casos em que a pessoa desaparecida pode ter atravessado fronteiras estaduais, e agora teremos acesso imediato a informações atualizadas em todo o país. Essa integração fortalece nossa capacidade de investigação e demonstra o compromisso da PCAC com a proteção da vida e a defesa dos direitos humanos”, enfatizou.
A PCAC reforça que não é necessário esperar 24 horas para registrar um boletim de ocorrência em casos de desaparecimento. O registro imediato aumenta as chances de localização da pessoa desaparecida e agiliza a atuação dos órgãos de segurança.
O Portal de Desaparecidos do Brasil já está disponível para consulta diretamente no site oficial da Polícia Civil do Acre e também pode ser acessado pelo endereço: desaparecidosbrasil.org
Fonte: PCAC
Polícia Federal prende boliviano com 15 celulares nas proximidades da ponte Wilson Pinheiro que liga Brasiléia a Cobija
Flagrante ocorreu durante fiscalização na ponte internacional de Brasiléia; homem tentava entrar no Brasil sem pagar tributos, crime conhecido como descaminho
A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (26), um cidadão boliviano que tentava entrar no Brasil por Epitaciolândia (AC) com 15 celulares importados sem o pagamento de impostos. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina nas proximidades da ponte internacional “Wilson Pinheiro”que liga Brasiléia a Cobija, na Bolívia — uma rota conhecida pelo intenso fluxo de contrabando.
De acordo com a PF, o homem transportava os aparelhos sem recolher os tributos obrigatórios e sem passar por qualquer controle aduaneiro, o que caracteriza o crime de descaminho.
Após a abordagem, o boliviano recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia da PF em Epitaciolândia para a adoção das medidas legais. O caso foi comunicado ao Poder Judiciário e à Receita Federal.
Polícia apreende espingarda de alto poder em área rural de Mâncio Lima
Armamento com numeração raspada e carregado foi encontrado em abrigo improvisado na mesma região onde ocorreu um duplo homicídio; um suspeito fugiu da abordagem
A Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu uma espingarda calibre 12, de alto poder destrutivo, durante uma operação na zona rural de Mâncio Lima na última terça-feira (26). A ação foi realizada no ramal Feijão Insosso, local que foi palco de um duplo homicídio recentemente.
De acordo com a PM, as equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) e do Grupamento de Operações com Cães (GOC) localizaram um abrigo improvisado em uma área de mata. Um homem que estava no local conseguiu fugir ao perceber a aproximação dos policiais.
Com o apoio do cão policial K-9 Thor, treinado para encontrar armas e drogas, os militares localizaram a espingarda. A arma, modelo 88 da marca Maverick by Mossberg, tinha a numeração raspada e estava carregada com cinco cartuchos intactos. Também foram apreendidas duas munições calibre 36.
O material foi encaminhado à Delegacia Geral de Mâncio Lima para os devidos procedimentos legais. A apreensão é considerada significativa pela polícia, dada a potência do armamento e o histórico recente de violência na região.
PF deflagra operação contra tráfico aéreo de drogas em Rio Branco
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 27, a Operação Área Restrita para combater o tráfico interestadual de drogas realizado por meio do transporte aéreo em Rio Branco (AC).
Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre.
A investigação teve início após a prisão de um passageiro no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE), que desembarcou com 13,3 kg de cocaína em um voo proveniente de Rio Branco. A captura foi resultado de troca de informações entre as Superintendências da PF no Acre e no Ceará.
A partir do caso, a PF no Acre identificou a participação de um funcionário de empresa terceirizada que presta serviços no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Segundo as investigações, ele teria auxiliado o passageiro preso em Fortaleza a embarcar com a mala contendo a droga.
A suspeita é de que o empregado tenha utilizado seu acesso privilegiado às áreas restritas do aeroporto para burlar os controles de segurança e facilitar o transporte da cocaína. Os investigados poderão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Veja o vídeo:
