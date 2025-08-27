Polícia Civil do Acre integra Portal Nacional de Desaparecidos para fortalecer localização de pessoas

A Polícia Civil do Acre (PCAC) passa a integrar oficialmente o Portal de Desaparecidos do Brasil, lançado nesta terça-feira, 26, durante o 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores das Polícias Civis, em Fortaleza (CE). A plataforma nacional representa um marco na modernização das investigações relacionadas ao desaparecimento de pessoas e possibilita o compartilhamento integrado de informações entre todas as Polícias Civis do país.

Com o novo sistema, a PCAC poderá alimentar e consultar dados em tempo real, o que amplia a celeridade na localização de desaparecidos e fortalece a cooperação interestadual. A tecnologia permitirá cruzar informações de diferentes estados, otimizando os esforços da polícia acreana para encontrar pessoas e oferecer respostas mais rápidas às famílias.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância da ferramenta para o trabalho investigativo no estado. “A adesão ao Portal Nacional de Desaparecidos é um avanço enorme para a Polícia Civil do Acre. Muitas vezes, lidamos com casos em que a pessoa desaparecida pode ter atravessado fronteiras estaduais, e agora teremos acesso imediato a informações atualizadas em todo o país. Essa integração fortalece nossa capacidade de investigação e demonstra o compromisso da PCAC com a proteção da vida e a defesa dos direitos humanos”, enfatizou.

A PCAC reforça que não é necessário esperar 24 horas para registrar um boletim de ocorrência em casos de desaparecimento. O registro imediato aumenta as chances de localização da pessoa desaparecida e agiliza a atuação dos órgãos de segurança.

O Portal de Desaparecidos do Brasil já está disponível para consulta diretamente no site oficial da Polícia Civil do Acre e também pode ser acessado pelo endereço: desaparecidosbrasil.org

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários