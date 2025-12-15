Conecte-se conosco

Polícia Civil do Acre inicia 4ª edição da Semana de Conciliação com 89 audiências agendadas

Publicado

30 minutos atrás

em

Pacificar já contabiliza 869 acordos firmados em 2025, contribuindo para a pacificação social em todo o estado. Foto: Emerson Lima/ PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do programa Pacificar, deu início, nesta semana, à 4ª edição da Semana de Conciliação, que acontece entre os dias 15 e 19, das 8h às 12h. Ao todo, 89 audiências de conciliação estão agendadas para o período, reforçando a política institucional de resolução pacífica de conflitos e fortalecimento da cidadania.

A Semana de Conciliação é uma iniciativa que integra os esforços da PCAC para promover soluções consensuais em conflitos de menor potencial ofensivo, contribuindo para a redução da judicialização e para a celeridade na resolução de demandas, com foco no diálogo, no entendimento entre as partes e na pacificação social.

Desde sua criação, o Pacificar tem se consolidado como uma importante ferramenta de mediação e conciliação no âmbito da Polícia Civil. O programa atua de forma preventiva e humanizada, oferecendo à população um espaço seguro e orientado para a construção de acordos, evitando o agravamento de conflitos e fortalecendo a cultura da paz em todo o estado.

Os números demonstram a efetividade do programa. De janeiro a novembro de 2025, o Pacificar já realizou 2.343 atendimentos, com 1.008 audiências e 869 acordos firmados em todo o Acre, resultados que evidenciam a confiança da população no serviço e o compromisso da PCAC com soluções eficientes e responsáveis.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, a Semana de Conciliação reafirma o papel social da instituição. “O programa Pacificar é uma política pública que demonstra que a Polícia Civil vai além da repressão ao crime. Atuamos também na prevenção e na resolução pacífica de conflitos, promovendo diálogo, cidadania e justiça social. Esses números refletem o empenho dos nossos servidores e a confiança da sociedade acreana em um modelo que prioriza o entendimento e a pacificação”, destacou.

A 4ª edição da Semana de Conciliação reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre em ampliar o acesso a mecanismos alternativos de solução de conflitos, fortalecendo a segurança pública por meio de ações humanizadas e eficazes.

Prefeitura de Brasiléia sanciona nova lei que regulamenta o serviço de táxi no município

Publicado

47 minutos atrás

em

15 de dezembro de 2025

Por

Legislação define regras para concessão de permissões, qualificação profissional, fiscalização e penalidades

A Prefeitura de Brasiléia sancionou a Lei Municipal nº 1.212, de 10 de dezembro de 2025, que estabelece novas normas para a exploração e execução do serviço público de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel (táxi) no município. A legislação, aprovada pela Câmara Municipal, foi assinada pelo prefeito Carlos Armando de Souza Alves e publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 15.

A nova lei define que o serviço de táxi é de competência exclusiva do município, cabendo à Prefeitura o planejamento, a regulamentação, a fiscalização e a concessão das permissões. Cada permissionário poderá ser titular de apenas uma permissão, que terá caráter pessoal e intransferível, ficando proibida qualquer forma de comercialização.

De acordo com a legislação, as permissões serão concedidas exclusivamente a pessoas físicas que residam em Brasiléia há pelo menos um ano, possuam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, no mínimo na categoria B, e apresentem certidões negativas da Justiça Criminal Federal, Estadual e Nada Consta Municipal. A transferência da permissão será admitida apenas em situações específicas, como cessão de pai para filho ou outro herdeiro, mediante cadastro no Sindicato dos Taxistas e declaração formal da entidade.

A lei estabelece ainda que o número de permissões em operação deverá observar o equilíbrio entre a oferta de veículos e a demanda dos usuários. Para o ano de 2025, está prevista a concessão de três novas permissões, além das já existentes.

Entre as obrigações dos permissionários estão o atendimento com urbanidade, a manutenção do veículo em adequadas condições de higiene e segurança, o respeito à legislação de trânsito e o uso obrigatório de adesivos padronizados com as cores da bandeira do município. A legislação também torna obrigatória a qualificação profissional dos taxistas e condutores auxiliares, com cursos nas áreas de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica básica, legislação de trânsito e conhecimentos sobre os pontos turísticos da cidade. Os atuais permissionários terão prazo de 12 meses para apresentar certificados de, no mínimo, três cursos.

A norma define oficialmente os pontos de estacionamento de táxi, incluindo locais como a Praça dos Seringueiros, a Rodoviária, o Hospital de Brasiléia, os Correios e vias centrais do município. As tarifas do serviço serão fixadas com base em valores indicados pelo Sindicato dos Taxistas.

A fiscalização ficará sob responsabilidade da Prefeitura de Brasiléia, por meio do Setor de Cadastro. A lei prevê penalidades que variam de advertência e multa até suspensão e cassação da permissão, conforme a gravidade da infração. O valor da multa foi fixado em meio salário mínimo vigente, assegurando ao permissionário o direito à ampla defesa e ao contraditório. Infrações graves ou reincidências poderão resultar na perda definitiva da permissão.

Com a entrada em vigor da nova legislação, fica revogada a Lei nº 16, de 6 de junho de 2008, que regulamentava anteriormente o serviço de táxi no município. A Lei Municipal nº 1.212 passa a valer a partir da data de sua publicação no Diário Oficial.

Hemoacre suspende atendimento para manutenção nesta segunda

Publicado

6 horas atrás

em

15 de dezembro de 2025

Por

Nesta segunda-feira, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) não terá atendimento ao público. A suspensão ocorre em razão da realização de serviços de dedetização e manutenção elétrica na unidade.

De acordo com o Hemoacre, as intervenções fazem parte do cronograma de manutenção preventiva e têm como objetivo garantir a segurança, as condições sanitárias e a qualidade dos serviços prestados à população.

O atendimento será retomado normalmente na terça-feira, com funcionamento no horário habitual, das 7h às 18h.

TCE-AC estabelece novas regras para execução de emendas parlamentares a partir de 2026

Publicado

6 horas atrás

em

15 de dezembro de 2025

Por

Resolução amplia exigências de transparência, rastreabilidade e controle social sobre o uso de recursos públicos

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) publicou novas diretrizes que passam a disciplinar a execução das emendas parlamentares estaduais e municipais, com foco no fortalecimento da transparência, da rastreabilidade e do controle social sobre a aplicação dos recursos públicos. As medidas entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026 e foram comunicadas oficialmente ao Governo do Estado e às prefeituras por meio do Ofício Circular nº 53/2025, assinado pela presidente da Corte, conselheira Dulcinéa Benício.

As normas estão previstas na Resolução TCE/AC nº 133/2025, publicada no Diário Eletrônico de Contas em dezembro, e tratam da fiscalização e do acompanhamento da execução das emendas parlamentares. O texto está alinhado à Constituição Federal, às decisões do Supremo Tribunal Federal — com destaque para a ADPF 854 — e às orientações dos órgãos nacionais de controle.

De acordo com o TCE-AC, a partir de 2026 a execução orçamentária e financeira das emendas ficará condicionada ao cumprimento integral das exigências de transparência e rastreabilidade. Entre os principais pontos está a obrigatoriedade de ampla divulgação, em meio digital e de acesso público, de informações detalhadas sobre as emendas, incluindo autoria, valores, objeto, beneficiários, local de aplicação, cronograma e estágio de execução.

A Resolução também determina a identificação e o rastreamento das despesas desde a origem da emenda até o beneficiário final, o uso de sistemas orçamentários e financeiros que permitam o acompanhamento completo da execução, a adoção de conta bancária específica para a movimentação dos recursos, quando aplicável, e a integração dos sistemas locais com plataformas federais e estaduais. Além disso, todos os documentos relacionados à execução — como empenhos, liquidações, pagamentos, contratos e notas fiscais — deverão ser disponibilizados em transparência ativa.

O Tribunal orienta ainda que estados e municípios promovam, ainda em 2025, as adequações necessárias em seus sistemas e rotinas administrativas para garantir o cumprimento das novas exigências no ano seguinte. Algumas medidas deverão ser adotadas de forma imediata, como condição provisória para a execução das emendas a partir de janeiro de 2026.

Outro ponto destacado é que, no prazo máximo de seis meses após a publicação da Resolução, todas as medidas voltadas à transparência e à rastreabilidade deverão estar completamente implementadas. O TCE-AC poderá solicitar aos gestores a apresentação de um plano de ação com diagnóstico da situação atual, cronograma de execução, responsáveis pelas providências e estratégias de integração dos sistemas.

O Tribunal alerta que o descumprimento das regras poderá resultar na aplicação das sanções previstas na legislação vigente, sem prejuízo de outras medidas de controle. Com a iniciativa, o TCE-AC reforça o compromisso com a boa governança, a correta aplicação dos recursos públicos e o fortalecimento da confiança da sociedade na gestão orçamentária.

