Polícia Civil do Acre inicia 4ª edição da Semana de Conciliação com 89 audiências agendadas
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do programa Pacificar, deu início, nesta semana, à 4ª edição da Semana de Conciliação, que acontece entre os dias 15 e 19, das 8h às 12h. Ao todo, 89 audiências de conciliação estão agendadas para o período, reforçando a política institucional de resolução pacífica de conflitos e fortalecimento da cidadania.
A Semana de Conciliação é uma iniciativa que integra os esforços da PCAC para promover soluções consensuais em conflitos de menor potencial ofensivo, contribuindo para a redução da judicialização e para a celeridade na resolução de demandas, com foco no diálogo, no entendimento entre as partes e na pacificação social.
Desde sua criação, o Pacificar tem se consolidado como uma importante ferramenta de mediação e conciliação no âmbito da Polícia Civil. O programa atua de forma preventiva e humanizada, oferecendo à população um espaço seguro e orientado para a construção de acordos, evitando o agravamento de conflitos e fortalecendo a cultura da paz em todo o estado.
Os números demonstram a efetividade do programa. De janeiro a novembro de 2025, o Pacificar já realizou 2.343 atendimentos, com 1.008 audiências e 869 acordos firmados em todo o Acre, resultados que evidenciam a confiança da população no serviço e o compromisso da PCAC com soluções eficientes e responsáveis.
Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, a Semana de Conciliação reafirma o papel social da instituição. “O programa Pacificar é uma política pública que demonstra que a Polícia Civil vai além da repressão ao crime. Atuamos também na prevenção e na resolução pacífica de conflitos, promovendo diálogo, cidadania e justiça social. Esses números refletem o empenho dos nossos servidores e a confiança da sociedade acreana em um modelo que prioriza o entendimento e a pacificação”, destacou.
A 4ª edição da Semana de Conciliação reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre em ampliar o acesso a mecanismos alternativos de solução de conflitos, fortalecendo a segurança pública por meio de ações humanizadas e eficazes.
Prefeitura de Brasiléia sanciona nova lei que regulamenta o serviço de táxi no município
Legislação define regras para concessão de permissões, qualificação profissional, fiscalização e penalidades
A Prefeitura de Brasiléia sancionou a Lei Municipal nº 1.212, de 10 de dezembro de 2025, que estabelece novas normas para a exploração e execução do serviço público de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel (táxi) no município. A legislação, aprovada pela Câmara Municipal, foi assinada pelo prefeito Carlos Armando de Souza Alves e publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 15.
A nova lei define que o serviço de táxi é de competência exclusiva do município, cabendo à Prefeitura o planejamento, a regulamentação, a fiscalização e a concessão das permissões. Cada permissionário poderá ser titular de apenas uma permissão, que terá caráter pessoal e intransferível, ficando proibida qualquer forma de comercialização.
De acordo com a legislação, as permissões serão concedidas exclusivamente a pessoas físicas que residam em Brasiléia há pelo menos um ano, possuam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, no mínimo na categoria B, e apresentem certidões negativas da Justiça Criminal Federal, Estadual e Nada Consta Municipal. A transferência da permissão será admitida apenas em situações específicas, como cessão de pai para filho ou outro herdeiro, mediante cadastro no Sindicato dos Taxistas e declaração formal da entidade.
A lei estabelece ainda que o número de permissões em operação deverá observar o equilíbrio entre a oferta de veículos e a demanda dos usuários. Para o ano de 2025, está prevista a concessão de três novas permissões, além das já existentes.
Entre as obrigações dos permissionários estão o atendimento com urbanidade, a manutenção do veículo em adequadas condições de higiene e segurança, o respeito à legislação de trânsito e o uso obrigatório de adesivos padronizados com as cores da bandeira do município. A legislação também torna obrigatória a qualificação profissional dos taxistas e condutores auxiliares, com cursos nas áreas de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica básica, legislação de trânsito e conhecimentos sobre os pontos turísticos da cidade. Os atuais permissionários terão prazo de 12 meses para apresentar certificados de, no mínimo, três cursos.
A norma define oficialmente os pontos de estacionamento de táxi, incluindo locais como a Praça dos Seringueiros, a Rodoviária, o Hospital de Brasiléia, os Correios e vias centrais do município. As tarifas do serviço serão fixadas com base em valores indicados pelo Sindicato dos Taxistas.
A fiscalização ficará sob responsabilidade da Prefeitura de Brasiléia, por meio do Setor de Cadastro. A lei prevê penalidades que variam de advertência e multa até suspensão e cassação da permissão, conforme a gravidade da infração. O valor da multa foi fixado em meio salário mínimo vigente, assegurando ao permissionário o direito à ampla defesa e ao contraditório. Infrações graves ou reincidências poderão resultar na perda definitiva da permissão.
Com a entrada em vigor da nova legislação, fica revogada a Lei nº 16, de 6 de junho de 2008, que regulamentava anteriormente o serviço de táxi no município. A Lei Municipal nº 1.212 passa a valer a partir da data de sua publicação no Diário Oficial.
Hemoacre suspende atendimento para manutenção nesta segunda
Nesta segunda-feira, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) não terá atendimento ao público. A suspensão ocorre em razão da realização de serviços de dedetização e manutenção elétrica na unidade.
De acordo com o Hemoacre, as intervenções fazem parte do cronograma de manutenção preventiva e têm como objetivo garantir a segurança, as condições sanitárias e a qualidade dos serviços prestados à população.
O atendimento será retomado normalmente na terça-feira, com funcionamento no horário habitual, das 7h às 18h.
TCE-AC estabelece novas regras para execução de emendas parlamentares a partir de 2026
Resolução amplia exigências de transparência, rastreabilidade e controle social sobre o uso de recursos públicos
