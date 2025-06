Polícia Civil do Acre incinera mais de 220 quilos de drogas em ação de combate ao narcotráfico

No último dia 22 de junho, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) deu início à Operação Jurema, uma ofensiva contra a extração ilegal de madeira na região Amacro — área estratégica que abrange partes dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. A operação é realizada em parceria com o Ibama, a Funai e a Polícia Militar do Amazonas.

Até o momento, a ação resultou na prisão de uma pessoa, na inutilização de dois caminhões utilizados para o transporte ilegal e na apreensão de 50 metros cúbicos de madeira extraída de forma clandestina. As atividades se concentram em áreas protegidas, como a Floresta Nacional do Iquiri (Flona Iquiri), a Reserva Extrativista do Ituxí (Resex Ituxí), o Parque Nacional Mapinguari (Parna Mapinguari) e a Terra Indígena Kaxarari, localizada na Ponta do Abunã (RO).

Segundo o ICMBio, o início do verão amazônico favoreceu o acesso aos ramais clandestinos usados por madeireiros ilegais, facilitando o escoamento do produto extraído de áreas protegidas. A intensificação da atividade criminosa estaria relacionada à repressão provocada pela Operação Maravalha, deflagrada no início de 2025, que apreendeu mais de 12 mil metros cúbicos de madeira.

Com o apoio do Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que utiliza tecnologia de monitoramento por satélite, os órgãos ambientais e de segurança têm intensificado a fiscalização com o objetivo de desarticular organizações criminosas responsáveis pelo desmatamento em unidades de conservação e territórios indígenas. A operação segue em andamento.