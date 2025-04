Polícia Civil do Acre identifica autor de disparo em suposta “roleta russa” em Brasiléia

O grupo criminoso é responsável pela distribuição de drogas para revenda em Rio Branco e cidades vizinhas, movimentando valores que ultrapassam os R$ 2,5 milhões

Com assessoria

Na manhã desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), deflagrou a Operação ‘Monte Castelo’, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), e das Polícias Civis de Rondônia e Santa Catarina.

A ação policial resultou no cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão, dos quais nove foram efetivamente cumpridos, além da prisão em flagrante de quatro pessoas. Também foram apreendidos entorpecentes, veículos, dinheiro, munições, material para embalagem de drogas e documentos relacionados à atividade criminosa.

A operação, que envolveu cerca de 60 agentes de segurança, ocorreu de forma simultânea nas cidades de Rio Branco, Assis Brasil e Brasiléia (AC), além de São José (SC) e Vilhena (RO).

De acordo com as investigações, iniciadas no ano passado, o grupo criminoso é responsável pela distribuição de drogas para revenda em Rio Branco e cidades vizinhas, movimentando valores que ultrapassam os R$ 2,5 milhões.

O delegado Saulo Macedo, titular da DENARC, destacou a importância da operação para desmantelar uma rede que operava de forma estruturada entre estados. “Ao longo de meses de investigação, conseguimos mapear toda a estrutura desse grupo criminoso, que atuava com divisão de tarefas e uma logística interestadual. A operação ‘Monte Castelo’ é fruto desse trabalho técnico e conjunto, que hoje representa um duro golpe contra o narcotráfico”, afirmou.

Já o coordenador da Divisão de Investigações Criminais (DEIC), o delegado Pedro Paulo Buzolin, enfatizou o esforço integrado dos agentes e o papel decisivo do Judiciário. “Gostaria de enaltecer o comprometimento de todos os policiais envolvidos e também agradecer ao Poder Judiciário, que, de forma célere, atendeu aos pedidos e possibilitou a deflagração da operação. Esse trabalho só é possível com união, estratégia e coragem”, declarou.

Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. A PCAC segue com as investigações para identificar demais envolvidos e ampliar o cerco contra o crime organizado no estado.

A ação integra as atividades da Operação da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renocrim), desencadeada pelo Ministério da Justiça (MJ) com o objetivo de reforçar o combate às organizações criminosas em todo o território nacional, por meio da atuação conjunta e especializada das polícias civis dos estados.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários