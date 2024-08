Polícia Civil do Acre entrega barco, drone e coletes balísticos para delegacias do interior

Representando democracia no âmbito da comunidade escolar e um compromisso com a educação pública, nesta terça-feira, 30, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), deu posse aos novos diretores das escolas da rede estadual de ensino no município de Cruzeiro do Sul.

Em cerimônia com o Teatro dos Nauas totalmente lotado e com a presença do governador Gladson Cameli, 42 gestores tomaram posse com o desafio de conduzir as escolas estaduais nos âmbitos administrativo e pedagógico. Eles foram eleitos pela comunidade de pais, alunos, professores e a equipe técnica de cada escola.

Em sua fala, o governador Gladson desejou boas vindas aos gestores empossados. “Acredito que as 70 escolas estaduais aqui de Cruzeiro do Sul, sendo 24 urbanas, 38 rurais e 8 indígenas, estarão em excelentes mãos. Todos poderão contar com todo suporte que nosso governo já tem oferecido à educação do vale do Juruá”, pontou o governante.



Para a professora Sueli Melo Vale, que assumirá o segundo mandato à frente da gestão da escola Professora Quita, é um grande desafio. “Para este novo mandato, estou mais tranquila e confiante, mas sei que virão novos desafios e creio que conseguiremos vencer todos. Minha expectativa é de um futuro de vitórias”, disse a gestora.

“É momento de festa, pois se comemora a democracia na área da educação. Tomando posse, eles assumem o compromisso de levar uma educação e melhorar o índice da educação em nosso Estado do Acre. Nosso governador fez a questão de se fazer presente e ele é um dos governadores que mais investe na Educação”, expressou Alderlan Gomes, coordenador do núcleo da Secretaria de Estado de Educação em Cruzeiro do Sul.

