Cotidiano
Polícia Civil do Acre e Polícia Federal iniciam acordo de cooperação técnica para fortalecer investigações
O superintendente da Polícia Federal no Acre, Carlos Rocha Sanches, também ressaltou a importância da integração entre as instituições
Nesta terça-feira, 2, o delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), José Henrique Maciel, e o superintendente regional da Polícia Federal no Acre, Carlos Rocha Sanches, participaram de uma reunião na sede da Superintendência da PF, em Rio Branco, para iniciar um acordo de cooperação técnica com o objetivo de fortalecer ações conjuntas no combate à criminalidade e aprimorar as investigações no estado.
Estiveram presentes pelo lado da Polícia Civil o diretor do Departamento de Inteligência, delegado Nilton Boscaro, e o coordenador da Divisão Estadual de Investigações Criminais (DEIC), delegado Pedro Paulo Busolin. Representando a Polícia Federal, participaram o delegado de Polícia Federal e chefe do DRPJ/SR/PF/AC, Celso Rogério Mochi, os papiloscopistas federais Yuri Daniel Damasceno e Isac Marinho Dias, além do diretor de Inteligência da PF, Edgar Souza.
Como símbolo de parceria e reconhecimento institucional, o delegado-geral Henrique Maciel homenageou o superintendente da Polícia Federal com uma moeda institucional da Polícia Civil, reforçando a importância da integração entre as forças de segurança. Em contrapartida, a Polícia Federal presenteou a Polícia Civil com duas maletas de papiloscopia, que serão destinadas ao Instituto de Identificação da PCAC e irão auxiliar na realização de perícias e identificação de suspeitos.
“Essa parceria representa um avanço significativo para o fortalecimento da segurança pública no Acre. A troca de conhecimentos, tecnologias e recursos nos permitirá agir com mais eficiência e precisão na elucidação de crimes”, destacou o delegado-geral Henrique Maciel.
O superintendente da Polícia Federal no Acre, Carlos Rocha Sanches, também ressaltou a importância da integração entre as instituições. “A união entre a Polícia Federal e a Polícia Civil é fundamental para enfrentarmos os desafios da criminalidade organizada. Com essa parceria, potencializamos nossas capacidades e garantimos mais efetividade nas investigações e no combate ao crime”, afirmou o superintendente.
Comentários
Cotidiano
Governador Gladson Camelí entrega R$ 3,7 milhões em equipamentos hospitalares para modernizar unidades de saúde
“Gratidão a cada servidor do Estado. Somos uma equipe e, com o compromisso de todos, conseguimos fazer o melhor pelo nosso Acre. Saúde é vida, e devemos cuidar do bem mais precioso: o bem-estar do próximo”
Para melhor equipar os profissionais de saúde do Acre, na manhã desta terça-feira, 2, o governador Gladson Camelí entregou equipamentos hospitalares e mobiliários para a estruturação das unidades de saúde do Estado. O investimento, que totaliza R$ 3.701.770,84, foi viabilizado com recursos do Ministério da Saúde, do próprio Estado, de emendas parlamentares estaduais e federais, além de verbas destinadas ao enfrentamento da covid-19.
Ao todo, 247 itens foram distribuídos para a capital, Rio Branco, e para os municípios de Tarauacá, Brasileia, Senador Guiomard, Assis Brasil, Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul. Entre os equipamentos estão aparelhos de ultrassom, desfibriladores, mesas cirúrgicas, cadeiras de rodas, microscópios e mobiliários de apoio.
Camelí destacou que os investimentos fazem parte de um esforço contínuo para melhorar a qualidade da assistência médica em todo o estado. “Estamos reforçando e reestruturando todas as unidades de saúde. Agradeço a toda a equipe de governo que trabalha comprometida em reduzir diferenças e melhorar o atendimento para que o servidor da saúde exerça seu trabalho com dignidade e tranquilidade, garantindo um bom atendimento à população”, afirmou.
O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, explicou que os recursos serão aplicados em diversas regiões do estado, com foco na modernização dos hospitais regionais e no fortalecimento do programa Opera Acre, que tem como objetivo reduzir o tempo de espera por procedimentos cirúrgicos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
“Esses equipamentos vão estruturar e fortalecer unidades com centros cirúrgicos completos, mesas cirúrgicas, aparelhos de ultrassom, cardioversores, monitores multiparamétricos, todos os equipamentos necessários para que as unidades estejam preparadas”, disse.
Durante a solenidade, Camelí reforçou o caráter coletivo da conquista. “Gratidão a cada servidor do Estado. Somos uma equipe e, com o compromisso de todos, conseguimos fazer o melhor pelo nosso Acre. Saúde é vida, e devemos cuidar do bem mais precioso: o bem-estar do próximo”, concluiu o governador.
Comentários
Cotidiano
Com apoio da Fapac, pesquisador do Acre ganha reconhecimento internacional por estudo inovador sobre a Ddoença de Chagas na Amazônia
A Iniciativa Amazônia +10 é um programa de desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação, construído pelas Fundações de Amparo à Pesquisa signatárias, e organizado no âmbito do Conselho Nacional de Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais (Confap)
Com o reconhecimento da comunidade científica internacional, o professor e pesquisador da Universidade Federal do Acre (Ufac), Dr. Dionatas Meneguetti, se destacou com a recente publicação de um artigo científico na revista da editora Elsevier da Holanda, com o estudo sobre a doença de Chagas na Amazônia.
Para desenvolver a pesquisa, Meneguetti se inscreveu com o projeto em execução pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac), intitulado “Amazônia +10 no contexto das doenças negligenciadas: caracterização entomoepidemiológica da doença de Chagas em regiões amazônicas de fronteira (Brasil-Bolívia e Brasil-Peru)”. Um dos resultados do projeto foi a publicação do artigo na revista eletrônica Acta Tropica, da editora Elsevier. O artigo, com o título “Rhodnius montenegrensis Rosa et al., 2012 (Hemiptera, Triatominae) in Peru: a warning for the transmission of Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909) (Kinetoplastida, Trypanosomatidae) in periurban areas“, está disponível no endereço: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001706X25002700
O estudo foi realizado na região da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia) e registrou, pela primeira vez, a presença do Rhodnius montenegrensis no Peru. Com essa descoberta, o número de espécies de triatomíneos no país aumentou de 18 para 19, e o número de países com a presença do R. montenegrensis passou de 2 para 3 (Brasil, Bolívia e Peru). A notificação do R. montenegrensis, assim como a taxa de infecção por T. cruzi e a presença de sangue humano como fonte de alimento para este inseto vetor, ressaltam a necessidade de atenção por parte dos programas de controle de vetores de ambos os países.
De acordo com o professor Dionatas Meneguetti: “Esse achado é importante não apenas por relatar uma nova ocorrência de triatomíneos para o Peru, mas também por comprovar que esses insetos estão se alimentando de sangue humano em uma região de divisa com o Brasil, o que demonstra a necessidade de intensificação da Vigilância Epidemiológica na região”.
O pesquisador também destaca que “esse é apenas o primeiro artigo publicado desse projeto. Outros já estão submetidos e em fase de escrita, e em breve serão publicados novos dados relevantes para o conhecimento e a profilaxia da doença de Chagas nas regiões pesquisadas”. Meneguetti também ressalta que o financiamento do projeto por meio da Iniciativa Amazônia +10 foi fundamental para a realização do estudo, devido aos altos custos com deslocamento e insumos laboratoriais, tornando a pesquisa inviável sem esse auxílio.
O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac), Moisés Diniz, enfatizou que a publicação em uma revista de alto impacto como a Acta Tropica é a prova de que o investimento em ciência e tecnologia na Amazônia é um pilar estratégico para o desenvolvimento da região. “É com imensa satisfação que recebemos a notícia da publicação do artigo do Dr. Dionatas Meneguetti. Este trabalho eleva o nome do governo do Acre, representado pela Fapac, no cenário científico global, e reforça a importância de apoiarmos pesquisas que geram resultados valiosos para a saúde pública em nossa região”, declarou o presidente.
Execução e Financiamento do Projeto
O projeto do pesquisador está sendo executado em consórcio com a Universidade Federal do Acre (Ufac), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Fundação Oswaldo Cruz (RJ), pois se trata de um projeto em rede liderado pelo estado da Região Norte participante, neste caso, o Acre.
O projeto conta com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac), da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj), além do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), totalizando R$ 1.073.732,70 em investimento em pesquisa.
Iniciativa Amazônia +10
A Iniciativa Amazônia +10 é um programa de desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação, construído pelas Fundações de Amparo à Pesquisa signatárias, e organizado no âmbito do Conselho Nacional de Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais (Confap). Seu objetivo é promover ações de CT&I que sejam úteis e convergentes para o fortalecimento de ações concretas em âmbito regional, mas com potencial de replicação.
A Primeira Chamada de Propostas da Iniciativa Amazônia +10, realizada em 2022, mobilizou mais de 500 pesquisadores em 20 estados brasileiros. Foram selecionadas 39 propostas de 18 estados e do Distrito Federal, com investimentos das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) totalizando R$ 41,9 milhões.
No total, 39 projetos em rede foram selecionados no Brasil, totalizando R$ 41.982.844,23. Desses, 6 projetos foram de pesquisadores do Acre que submeteram à Fapac, totalizando R$ 553.644,93. Para o pagamento total dos projetos aprovados, a Fapac disponibilizou R$ 200.000,00 e o CNPq disponibilizou R$ 353.644,93.
Comentários
Cotidiano
Cruzeiro do Sul sedia curso de atendimento tático para salvar vidas em situações de alto risco
Capacitação reúne 40 profissionais de segurança e resgate até quarta-feira (3); foco é controlar hemorragias, principal causa de morte evitável em ambientes hostis
Teve início em Cruzeiro do Sul o curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático), que capacita 40 profissionais da Polícia Militar, Civil, Penal, Corpo de Bombeiros e Samu para atuar em cenários de risco, como confrontos. O treinamento, organizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, segue até está quarta-feira (3) no 6º Batalhão da PM e em outros locais.
O treinamento ensina técnicas de socorro em ambientes de alto risco, com foco no controle de hemorragias e primeiros cuidados até a chegada ao hospital.
“O objetivo é que nós fiquemos de igual para igual com todos os outros estados de forma que esse conhecimento fique equalizado entre vários setores da segurança pública, de forma que nós possamos ter o nivelamento do conhecimento igual com os outros estados do Brasil. Será um curso bem intenso, de forma que eles fiquem preparados para o dia a dia”, disse a coordenadora Jéssica Lima, do Corpo de Bombeiros do Juruá.
Com ênfase no controle de hemorragias massivas – principal causa de morte evitável em ambientes hostis –, a formação busca equiparar o conhecimento do Acre a outros estados. “O objetivo é que possamos ter nivelamento igual com o resto do Brasil”, explicou a coordenadora Jéssica Lima, do Corpo de Bombeiros. O supervisor Gustavo Epitácio reforçou: “O curso dá oportunidade de sobrevida até a chegada ao hospital, trazendo mais segurança aos policiais”.
Você precisa fazer login para comentar.