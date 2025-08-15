Polícia Civil do Acre divulga relatórios sobre Mortes Violentas Intencionais e violência doméstica contra a mulher referentes a julho de 2025

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Departamento de Inteligência, deu publicidade a dois importantes relatórios referentes ao mês de julho de 2025: o de Mortes Violentas Intencionais (MVI), [ACESSE AQUI] e o de violência doméstica e familiar contra a mulher, [ACESSE AQUI] .

O relatório de MVI reúne dados sobre homicídios, tentativas de homicídio, latrocínios, tentativas de latrocínio, feminicídios, tentativas de feminicídio, mortes decorrentes de intervenção policial, mortes em acidentes de trânsito, suicídios e mortes de profissionais das instituições policiais. Essas informações são sistematizadas em planilhas e enviadas mensalmente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Já o relatório de violência doméstica e familiar contra a mulher foi elaborado a partir da extração de boletins de ocorrência registrados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (SINESP-PPe). Os dados também são complementados pelas planilhas de MVI, assegurando maior precisão e consistência. O levantamento considera apenas boletins de ocorrência registrados e finalizados, excluindo rascunhos, e contabiliza unicamente os registros nos quais a mulher figura como vítima.

Um dos destaques do relatório é a queda de 50% no número de feminicídios em comparação com o mês anterior, um dado considerado positivo pelas autoridades de segurança pública.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou a relevância dessas informações para o planejamento estratégico e fortalecimento das ações de combate à criminalidade.

“Esses relatórios são fundamentais para que possamos compreender o cenário da violência no estado e direcionar nossas estratégias de forma mais eficiente. O dado que aponta a redução de 50% nos feminicídios em julho é um resultado significativo e reforça o compromisso da Polícia Civil em proteger as mulheres e combater todas as formas de violência. Continuaremos trabalhando com responsabilidade e transparência, sempre em parceria com os demais órgãos de segurança e justiça, para garantir uma sociedade mais segura e justa para todos”, enfatizou Henrique Maciel.