Polícia Civil do Acre divulga primeiro balanço do ano sobre combate a roubos e extorsões

Em uma declaração recente, o secretário de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira, falou sobre a importância da gratidão, um valor que, segundo ele, deve ser cultivado tanto em ações cotidianas quanto no reconhecimento do trabalho realizado pela gestão municipal. Oliveira enfatizou que o ato de agradecer e reconhecer as bênçãos recebidas é algo fundamental para o crescimento pessoal e coletivo, como preconiza a Bíblia.

“Aquele que recebe todas as coisas com gratidão será glorificado, e as coisas dessa terra ser-lhe-ão acrescentadas”, citou o secretário, destacando que a gratidão deve ser um princípio tanto no relacionamento com Deus quanto com as pessoas ao nosso redor.

O secretário aproveitou para comentar o reconhecimento de beneficiados pela “Economia Solidária”, que recentemente agradeceram publicamente o prefeito Tião Bocalom pela realização do evento Natal de Vida, Esperança e Dignidade, realizado no final de 2024. Ailton ressaltou que, durante as festividades natalinas, pequenos comerciantes da cidade tiveram a oportunidade de trabalhar e garantir uma fonte de renda significativa para suas famílias.

“Em menos de um mês, os pequenos empreendedores juntos conseguiram um lucro de um milhão e duzentos mil reais, um valor que superou até mesmo os ganhos obtidos durante a EXPOACRE, um evento de grande porte com atrações nacionais e um público considerável”.

Oliveira encerrou sua fala enfatizando uma das principais qualidades do ser humano. “Gratidão, gratidão, gratidão. Que possamos tê-la no coração para conquistar essa terra”, concluiu, fazendo um apelo à união e à valorização das ações que promovem o bem-estar da comunidade.

