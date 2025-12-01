Polícia Civil do Acre deflagra Operação Desmonte III e prende 11 integrantes de organização criminosa

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagrou na manhã desta segunda-feira, 1º, a Operação Desmonte III, uma ação integrada com a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core/ AC). A ofensiva teve como objetivo desarticular uma célula de uma organização criminosa com atuação consolidada no estado.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de 11 pessoas investigadas por integrarem o grupo criminoso. As ações ocorreram simultaneamente em Rio Branco, Bujari e no estado de Goiás, sendo nove prisões na capital acreana, uma no Bujari e uma em Goiânia.

Polícia Civil do Acre deflagra Operação Desmonte III e prende 10 integrantes de organização criminosa.

investigações conduzidas pela Draco apontaram que a facção mantinha uma estrutura interna rígida, com divisão de funções, hierarquia definida e atuação constante nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Durante o cumprimento dos mandados, diversos materiais utilizados nas ações criminosas foram apreendidos, incluindo celulares, anotações e documentos de interesse investigativo.

A operação também contou com o apoio da Draco da Polícia Civil de Goiás, sob coordenação do delegado Thiago Torres, cuja equipe foi responsável pela prisão de um dos alvos que estava residindo em Goiânia.

Logo após o término da operação, uma coletiva de imprensa foi realizada na sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), onde todos os presos foram apresentados à autoridade policial.

Presos são apresentados durante coletiva na sede da DEIC, em Rio Branco.

O delegado titular da Draco, Gustavo Neves, destacou que a Operação Desmonte III reforça a nova fase de enfrentamento qualificado às facções no Acre. “O trabalho reafirma o compromisso da Polícia Civil do Estado do Acre no combate aos crimes praticados por organizações criminosas violentas, contribuindo para maior segurança da população. A unidade seguirá empenhada em ações contínuas e integradas, reforçando sua capacidade investigativa e ampliando o enfrentamento às organizações criminosas na região”, enfatizou.

O coordenador da Deic, delegado Pedro Paulo Buzolin, ressaltou a complexidade da operação e agradeceu o apoio de todas as forças envolvidas. “A Operação Desmonte III representa um esforço conjunto de inteligência, investigação e integração policial. A atuação simultânea em diferentes estados só foi possível graças ao apoio estratégico da SENASP e à fundamental colaboração da Polícia Civil de Goiás, que prestou suporte operacional e efetuou a prisão de um dos alvos fora do Acre. Nosso objetivo é enfraquecer cada elo dessas organizações, garantindo mais segurança à sociedade acreana”, destacou.

A Operação Desmonte III integra as ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A rede reúne delegados de unidades especializadas de combate ao crime organizado em todo o país, promovendo o compartilhamento de informações e a definição de estratégias de inteligência para o enfrentamento contínuo e eficiente às organizações criminosas.

Fonte: PCAC

