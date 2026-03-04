Conecte-se conosco

Geral

Polícia Civil do Acre deflagra Operação Alto Juruá e cumpre mandado de prisão por tráfico e organização criminosa

Publicado

47 minutos atrás

em

Investigado por tráfico de drogas e organização criminosa é capturado na Vila São Pedro, no Ramal do Alexandre. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) segue intensificando o combate ao crime organizado na região do Juruá com a deflagração da Operação Alto Juruá. Na última terça-feira, 3, equipes da instituição cumpriram mandado de prisão em desfavor de T.S.N., investigado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

O homem foi localizado na Vila São Pedro, no Ramal do Alexandre, zona rural de Cruzeiro do Sul. Após ser capturado, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.

A Operação Alto Juruá é uma ação coordenada da direção geral da Polícia Civil pública com foco estratégico na região, abrangendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. A missão tem como eixos principais o cumprimento de mandados de prisão, a prestação de assessoria estratégica ao Delegado-Geral e o suporte logístico às operações em andamento.

Determinada pelo delegado-geral José Henrique Maciel, a operação conta com reforço no efetivo policial, mobilizando servidores do Gabinete, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) e do Núcleo de Investigação Criminal (Neic), com atuação escalonada entre o final de fevereiro e meados de março.

A missão é definida por quatro linhas de esforço principais: o cumprimento de mandados judiciais pendentes na região do Juruá, especialmente nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. a prestação de apoio logístico à delegada Juliana De Angelis na operação “Mulher Segura”, garantindo o traslado e o retorno do efetivo empregado em missão, e a atuação como corpo consultivo e estratégico ao Delegado-Geral durante o andamento da operação, assegurando alinhamento tático e eficiência nas ações desenvolvidas.

De acordo com o delegado-geral, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a repressão qualificada ao crime organizado no interior do estado.

“A Operação Alto Juruá demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a segurança da população da região. Determinamos o envio de efetivo extra para fortalecer as delegacias locais, garantir o cumprimento de mandados judiciais e dar todo o suporte necessário às operações em andamento. Nosso objetivo é enfraquecer as organizações criminosas e assegurar que a lei seja cumprida em todo o estado”, afirmou José Henrique Maciel.

A Polícia Civil destaca que as ações seguem de forma integrada e estratégica, visando ampliar a presença do Estado na região e promover maior sensação de segurança à população do Vale do Juruá.

Geral

Nível do Rio Acre registra 8,40 metros e permanece abaixo da cota de alerta

Publicado

5 minutos atrás

em

4 de março de 2026

Por

Defesa Civil aponta redução na medição e baixo volume de chuva nas últimas 24 horas

A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã desta quarta-feira (4) novo boletim com a medição do nível do Rio Acre.

De acordo com o órgão, às 5h21 o manancial registrou 8,40 metros, apresentando redução em relação à aferição anterior. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva acumulado foi de 3,00 milímetros, conforme dados oficiais.

Apesar da precipitação registrada, o nível do rio permanece bem abaixo das cotas de alerta e de transbordo. Segundo o boletim, a cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a de transbordo é de 14,00 metros.

Geral

PRF flagra 18 bodes dentro de carro roubado em Pernambuco

Publicado

28 minutos atrás

em

4 de março de 2026

Por

Divulgação/PRF
18-bodes-encontrados-em-carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 18 bodes amontoados dentro de um carro na madrugada dessa terça-feira (3/3), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a corporação, sete dos 18 animais estavam mortos por causa da falta de oxigênio.

De acordo com a PRF, os agentes encontraram os 18 animais em condição negligente na parte de trás de um carro após uma ronda de rotina na altura da BR 104, no KM 62 da rodovia.

Durante as diligências, a corporação avistou um Gol branco estacionado no acostamento sem a presença de um condutor ou de um passageiro. O veículo estava destravado e, ao abrir as portas traseiras e os porta-malas, os policiais se depararam com o rebanho de caprinos e ovinos.

Apesar do carro destrancado, as janelas estavam fechadas e os bichos estavam abandonados no carro sem nenhuma ventilação. Ainda segundo a PRF, a falta de ar gerou o sufocamento dos bichos e sete deles morreram.

“Dos 18 bichos, sete perderam a vida devido ao aperto e falta de oxigênio. Os animais que sobreviveram foram encaminhados ao pátio da Delegacia da PRF de Caruaru, onde receberam água e alimentação”, comunicou a corporação.

Após constatar a ocorrência, a PRF apurou que além dos animais de criação, o carro também era roubado. O órgão de segurança viária foi comunicado que na noite anterior a operação, na sgeunda-feira, aconteceu um assalto em uma fazenda da região em Caruaru, no qual os bichos e o carro do caseiro foram tomados.

O caso será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para identificação dos assaltantes e os animais serão devolvidos ao proprietário.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Geral

Sead e PMAC divulgam reclassificação e convocam candidatos para inspeção de saúde do concurso

Publicado

36 minutos atrás

em

4 de março de 2026

Por

Etapa é eliminatória e integra o certame para aluno oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde

A Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) divulgaram nesta quarta-feira (4) o Edital nº 068 SEAD/PMAC, com a relação de candidatos reclassificados e a convocação para a etapa de inspeção de saúde do concurso público destinado ao provimento de vagas para aluno oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde.

O certame é regido pelo Edital nº 001 SEAD/PMAC, de 25 de maio de 2023. A nova publicação atende à solicitação formalizada por meio do Ofício nº 6327/2026/PMAC, constante no Processo SEI nº 0044.003194.00032/2026-03.

Entre os candidatos reclassificados para o cargo de Aluno Oficial Combatente estão Clemilton Pinto de Souza, Éricles Moreno da Silva e Vitor Monteiro Singui, conforme ordem alfabética divulgada no documento oficial.

Também foram convocados para a inspeção de saúde os candidatos Luiz Felipe Kagy Oliveira, Caio de Souza Alemão e Hadassa Mendonça de Souza Nogueira, classificados respectivamente nas posições 70, 71 e 72, com notas finais de 67,60; 67,50; e 67,40.

De caráter eliminatório, a inspeção de saúde tem como objetivo verificar se o candidato possui boas condições físicas e psíquicas para suportar os exercícios do Curso de Formação Profissional e desempenhar as atribuições do cargo.

Os convocados deverão comparecer presencialmente munidos de documento oficial com foto e dos exames laboratoriais e toxicológico atualizados. Em Cruzeiro do Sul, o atendimento ocorre até o dia 20 de março de 2026, das 7h30 às 13h, no 6º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua Paraná, nº 441, bairro 25 de Agosto. Em Rio Branco, a inspeção será realizada na Diretoria de Saúde, Sala 5 (JIS), na Rua Omar Sabino, nº 283, bairro Floresta.

Os candidatos deverão apresentar, às próprias expensas, uma série de exames laboratoriais atualizados, incluindo hemograma completo, tipagem sanguínea, glicemia de jejum, exames de função hepática, sorologias e Beta-HCG para candidatas do sexo feminino, além do exame toxicológico de larga janela de detecção, com análise retrospectiva mínima de 90 dias.

O resultado da etapa poderá indicar aptidão ou inaptidão, podendo ainda a Junta Médica solicitar exames complementares, caso necessário.

Informações adicionais podem ser obtidas junto à Polícia Militar, das 7h30 às 13h, pelo telefone (68) 98107-5200, ou junto à Secretaria de Estado de Administração, por meio do e-mail [email protected].

