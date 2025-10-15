Geral
Polícia Civil do Acre cumpre três mandados de prisão e bloqueia R$ 1 milhão em nova fase da Operação “Hunter Tiger”
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários (DEFAZ), deflagrou na manhã desta terça-feira, 15, em Rio Branco, uma nova fase da Operação “Hunter Tiger”, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão e no sequestro de bens e valores que somam cerca de R$ 1 milhão.
A ação é um desdobramento da operação original, deflagrada em dezembro de 2024, que tem como foco o combate a crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar e realização irregular de rifas.
Dois dos alvos desta fase foram detidos por descumprirem medidas judiciais, ao dar continuidade à divulgação de links e plataformas de jogos não autorizados pelo Ministério da Fazenda. O terceiro alvo é uma influenciadora digital, que passa a ser investigada pela primeira vez no âmbito da operação, por suspeita de envolvimento na promoção e divulgação dessas plataformas ilegais.
Durante a ação, a Polícia Civil também realizou o bloqueio judicial de valores e bens vinculados aos investigados, visando impedir a movimentação financeira decorrente das atividades ilícitas.
O delegado titular da DEFAZ, Igor Brito, destacou a importância da operação e o comprometimento da equipe no combate a crimes financeiros no estado. “Esta nova etapa da Operação Hunter Tiger demonstra o empenho da Polícia Civil em interromper as atividades de grupos que insistem em burlar a legislação e causar prejuízos ao erário público. A continuidade da investigação permitiu identificar novos envolvidos e responsabilizar aqueles que desrespeitaram determinações judiciais. O trabalho técnico da DEFAZ segue firme para coibir práticas ilegais e assegurar que os responsáveis sejam levados à Justiça.”
As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis integrantes do esquema e rastrear valores movimentados em contas e plataformas digitais.
PCAC
Déficit de efetivo e condições de trabalho da Polícia Penal entram na mira do MP
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, instaurou um Procedimento Administrativo Estrutural (PAE) para diagnosticar, acompanhar e propor soluções relacionadas ao déficit de efetivo, às condições de trabalho e à autonomia administrativa da Polícia Penal e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC).
A portaria foi assinada pelo promotor de Justiça Rodrigo Curti e publicada no último dia 13 de outubro de 2025, com base em dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Ministério Público e de resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Déficit histórico e denúncias
De acordo com o MPAC, o sistema prisional acreano enfrenta um déficit crônico de policiais penais, situação que compromete a segurança das unidades prisionais e a integridade física e mental dos servidores. Mesmo com a posse de 163 novos policiais penais em outubro, o número ainda é insuficiente para suprir a carência estrutural, especialmente em unidades de maior complexidade, como o FOC, a URF-02 e as regionais do interior.
A instauração do procedimento foi motivada também por uma carta-denúncia da Federação dos Servidores Públicos do Acre, encaminhada à Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais (SENAPPEN/MJSP), que relatou más condições de trabalho, adoecimento físico e mental, escalas abusivas e perseguições disciplinares. O órgão federal solicitou providências do MPAC para garantir a proteção dos direitos dos policiais penais e melhorias no sistema penitenciário.
Falhas estruturais e riscos à segurança
Relatórios de inspeções realizadas pelo Ministério Público apontam falhas de segurança perimetral, ausência de guaritas em operação, carência de videomonitoramento, insuficiência de equipamentos de proteção, como coletes e armamentos, além de instalações precárias.
O documento também cita decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhecem a natureza exclusiva e não delegável das funções da Polícia Penal, vedando contratações precárias e reafirmando a necessidade de provimento dos cargos via concurso público.
O procedimento seguirá o ciclo de atuação recomendado pelo CNMP, com seis etapas: diagnóstico, elaboração de plano estrutural, execução, monitoramento, revisão e encerramento.
O promotor fixou o prazo de 30 dias úteis para que os órgãos competentes — como Sejusp, Iapen, Sead, Seplan, CGE e SENAPPEN — enviem informações atualizadas sobre efetivo, escalas, estrutura física e orçamentária, além de dados sobre a saúde psicológica dos servidores.
Uma audiência pública será agendada para ouvir representantes da sociedade civil e instituições do sistema prisional. O prazo inicial para conclusão do procedimento é de um ano, prorrogável por igual período.
Prefeito Jerry Correia participa de ação em alusão ao Outubro Rosa na UBS Terezinha Batista dos Santos
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde através da Unidade Básica de Saúde Terezinha Batista dos Santos, realizou uma importante ação em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama.
O prefeito Jerry Correia esteve presente e acompanhou de perto as atividades voltadas ao público feminino, que incluíram palestras educativas, orientações em saúde, sorteios, entrega de brindes, lanche especial e atendimentos exclusivos para as mulheres.
Também participaram da ação a secretária municipal de Saúde Silvani Klaumann, a secretária de Assistência Social Ana Claúdia, o vereador Wendell Marques e o vereador Jurandir, reforçando o compromisso da gestão com o cuidado e atenção integral à saúde da mulher assis-brasilense.
A iniciativa foi mais um momento de acolhimento, informação e valorização da prevenção, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde do município.
Procurador-geral do MPAC participa de audiência pública no Senado
O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Danilo Lovisaro do Nascimento, participou nesta terça-feira, 14, de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, destinada a instruir o Projeto de Lei nº 714/2023. A proposta altera o art. 310 do Código de Processo Penal, estabelecendo a denegação da liberdade provisória durante a audiência de custódia em determinados casos.
O debate foi coordenado pelo relator do projeto, senador Márcio Bittar, que explicou que a proposta, de autoria do deputado federal Coronel Ulysses, prevê que o juiz não poderá conceder liberdade provisória em casos de prisão em flagrante de indivíduos ligados a facções ou milícias, reincidentes ou que tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça utilizando arma de fogo.
Danilo Lovisaro fez uma análise técnica do projeto, explicando que, atualmente, a prisão em flagrante só se converte em preventiva após esgotadas outras medidas alternativas. A proposta busca inverter essa lógica nos casos de crimes graves, permitindo que a prisão preventiva seja decretada de forma mais direta.
A análise do procurador-geral também se sustentou no Direito Comparado, por meio do exame do Direito italiano, que prevê tratamento jurídico diferenciado para integrantes de organizações criminosas. Ele explicou que no ordenamento italiano, existe uma presunção de periculosidade desses indivíduos, o que justifica medidas mais rigorosas para prevenir riscos à sociedade e à investigação.
“É um projeto importante, pois ajuda a construir o arcabouço jurídico necessário para o enfrentamento às organizações criminosas e a delitos graves, reforçando a segurança do Estado e da sociedade”, afirmou o procurador-geral.
