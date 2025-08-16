Polícia Civil do Acre cumpre mandados de prisão em Feijó e Cruzeiro do Sul durante Operação Shamar

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou nesta semana duas prisões no interior do estado como parte das ações da Operação Shamar, que tem como foco o combate à violência contra a mulher. As ocorrências foram registradas nos municípios de Feijó e Cruzeiro do Sul.

Em Feijó, a prisão ocorreu após um trabalho integrado entre as equipes de Rio Branco, Tarauacá e a delegacia local. Durante as diligências, a ex-companheira do acusado, ouvida na capital, informou que ele teria se deslocado para Tarauacá. A equipe policial daquele município levantou informações que confirmaram que o investigado já estaria residindo novamente em Feijó. Com o mandado de prisão expedido pela Justiça e o endereço em mãos, a equipe da Polícia Civil de Feijó conseguiu localizar e prender o suspeito por volta das 9 horas da manhã de ontem.

Já em Cruzeiro do Sul, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 42 anos, acusado de descumprimento de medidas protetivas de urgência. A vítima, mãe do investigado, relatou que ele, dependente químico, constantemente a ameaça de morte, invade sua residência, faz xingamentos e provoca danos materiais, além de maltratar animais de estimação. O suspeito foi localizado e preso em uma rua paralela à casa da vítima, onde costumava permanecer após os episódios de violência.

As duas ações reforçam o compromisso da Polícia Civil do Acre em intensificar as medidas de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar, dentro da estratégia nacional da Operação Shamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“A Operação Shamar representa a união de forças em todo o país para enfrentar a violência doméstica e familiar. Aqui no Acre, temos intensificado as ações para garantir que as medidas protetivas sejam cumpridas e que as vítimas sejam acolhidas com segurança e respeito. Cada prisão realizada demonstra que não há tolerância com quem insiste em praticar esses crimes, e que a Polícia Civil está comprometida em proteger vidas e fortalecer a rede de apoio às mulheres”, declarou a delegada e coordenadora da Operação Shamar no Acre, Dra. Juliana De Angelis.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários