Geral
Polícia Civil do Acre cumpre mandados de prisão em Feijó e Cruzeiro do Sul durante Operação Shamar
A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou nesta semana duas prisões no interior do estado como parte das ações da Operação Shamar, que tem como foco o combate à violência contra a mulher. As ocorrências foram registradas nos municípios de Feijó e Cruzeiro do Sul.
Em Feijó, a prisão ocorreu após um trabalho integrado entre as equipes de Rio Branco, Tarauacá e a delegacia local. Durante as diligências, a ex-companheira do acusado, ouvida na capital, informou que ele teria se deslocado para Tarauacá. A equipe policial daquele município levantou informações que confirmaram que o investigado já estaria residindo novamente em Feijó. Com o mandado de prisão expedido pela Justiça e o endereço em mãos, a equipe da Polícia Civil de Feijó conseguiu localizar e prender o suspeito por volta das 9 horas da manhã de ontem.
Já em Cruzeiro do Sul, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 42 anos, acusado de descumprimento de medidas protetivas de urgência. A vítima, mãe do investigado, relatou que ele, dependente químico, constantemente a ameaça de morte, invade sua residência, faz xingamentos e provoca danos materiais, além de maltratar animais de estimação. O suspeito foi localizado e preso em uma rua paralela à casa da vítima, onde costumava permanecer após os episódios de violência.
As duas ações reforçam o compromisso da Polícia Civil do Acre em intensificar as medidas de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar, dentro da estratégia nacional da Operação Shamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
“A Operação Shamar representa a união de forças em todo o país para enfrentar a violência doméstica e familiar. Aqui no Acre, temos intensificado as ações para garantir que as medidas protetivas sejam cumpridas e que as vítimas sejam acolhidas com segurança e respeito. Cada prisão realizada demonstra que não há tolerância com quem insiste em praticar esses crimes, e que a Polícia Civil está comprometida em proteger vidas e fortalecer a rede de apoio às mulheres”, declarou a delegada e coordenadora da Operação Shamar no Acre, Dra. Juliana De Angelis.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Policiais Civis concluem 7ª edição do Curso de Gestão de Crise de Segurança nas Cidades
Em uma iniciativa que visa fortalecer a segurança pública no Acre, 12 policiais civis de diferentes municípios da região concluíram com êxito a 7ª edição do Curso de Gestão de Crise de Segurança nas Cidades. O evento foi realizado em Rio Branco, com o apoio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). Esta edição, inédita no estado, teve como objetivo capacitar os profissionais de segurança para enfrentar eventos criminosos de alta complexidade, além de fortalecer a integração das forças policiais na região.
O curso contou com instrutores vindos de diversos estados do Brasil, que dedicaram cinco dias de treinamento intensivo. A programação incluiu aulas teóricas e práticas, abordando a construção de um plano de defesa e estratégias para o gerenciamento de crises. De acordo com os organizadores, o curso foi pensado para preparar os policiais a lidarem com situações de grande magnitude, que exigem uma atuação cooperada entre os diferentes setores da segurança pública.
“Estamos dando um passo importante para a melhoria da segurança em nossa cidade e nos municípios vizinhos. Esse curso reflete o esforço contínuo para preparar nossos policiais para situações de alta complexidade e, ao mesmo tempo, para promover a integração entre as forças policiais que atuam no Estado. A troca de experiências com instrutores e colegas de outras regiões é um fator fundamental para a construção de estratégias mais eficazes no combate ao crime”, afirmou o delegado Dr. Roberth Alencar, diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior.
O delegado também destacou a relevância da parceria entre os órgãos federais e estaduais na implementação de capacitações dessa natureza, que além de melhorar as habilidades dos profissionais, também fortalecem a segurança da população acreana. “A capacitação continuada é essencial para que possamos antecipar e responder com eficiência a qualquer situação de crise que possa afetar nossa sociedade”, completou.
O curso de Gestão de Crise de Segurança tem sido realizado desde 2018 e, com esta edição, alcança sua sétima edição. A expectativa é que, com a capacitação, os profissionais possam atuar de forma mais assertiva e colaborativa, reforçando a segurança na capital e nas cidades vizinhas, além de servir como modelo para futuras edições em outros estados.
Com a conclusão desta etapa, a ação representa um marco significativo para o fortalecimento das estratégias de segurança pública no Acre e na região Norte do Brasil.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Morador em situação de rua morre após mal súbito em via pública em Rio Branco
Homem foi encontrado sem vida em frente a panificadora no bairro Seis de Agosto; laudo apontará causa da morte
O morador em situação de rua Carlos Golberto Borges de Oliveira, de 54 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (15) após sofrer um mal súbito na Rua Edson Mendes, em frente a uma panificadora, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Testemunhas relataram que, nas primeiras horas do dia, Carlos comprou uma garrafa de cachaça e um energético no estabelecimento e começou a beber na companhia de outra pessoa. Já embriagado, ele se deitou na rua.
Populares que passaram pelo local acreditaram que ele estava apenas dormindo e não prestaram ajuda. Somente no início da tarde, ao perceber que o homem não respirava, alguém acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma equipe de suporte avançado foi enviada, mas nada pôde ser feito, pois a vítima já estava morta. Policiais Militares do 2° Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia, que não encontrou sinais de violência no corpo.
Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O laudo necroscópico, previsto para ficar pronto em até 30 dias, deverá apontar a causa da morte. A Polícia Civil informou que instaurará inquérito caso surjam indícios de crime.
Comentários
Geral
Polícia Civil realiza força-tarefa para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional a pescadores do Juruá
Entre os dias 13 e 16 de agosto, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, promove uma força-tarefa no Sindicato dos Pescadores de Cruzeiro do Sul para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação, que funciona das 7h30 às 17h, tem como meta atender 150 pescadores diariamente, garantindo a regularização documental necessária para acesso ao seguro-defeso, conforme determina o Decreto nº 12.527/2025.
A iniciativa conta com a parceria do Sindicato dos Pescadores, da Colônia dos Pescadores e do deputado estadual Nicolau Júnior, além do empenho do governo do Estado. Segundo a organização, a mobilização só foi possível graças à reivindicação das lideranças locais e à autorização do governador Gladson Cameli para o envio das equipes especializadas, o que assegura celeridade e eficiência no atendimento.
Após a etapa em Cruzeiro do Sul, o cronograma segue para outras cidades do Vale do Juruá. Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, os atendimentos serão realizados em Mâncio Lima, e nos dias 21, 22 e 23 de agosto em Rodrigues Alves, sempre na sede dos pescadores, mantendo a meta de 150 identidades emitidas por dia.
A mobilização reflete o compromisso do governo estadual, da Polícia Civil e das instituições parceiras em atender rapidamente às demandas dos pescadores e garantir o acesso aos benefícios sociais, especialmente diante das novas exigências legais.
“Esse esforço conjunto é fundamental para garantir que os pescadores da região tenham acesso à nova Carteira de Identidade Nacional de forma rápida e organizada. Nosso objetivo é assegurar que nenhum trabalhador fique sem o documento e, consequentemente, sem o direito ao seguro-defeso. A Polícia Civil está comprometida em levar cidadania e dignidade a todas as comunidades do Acre, especialmente às que mais dependem desse benefício para sustento de suas famílias”, declarou o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva.
Fonte: PCAC
Você precisa fazer login para comentar.