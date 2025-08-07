Polícia Civil do Acre cumpre mandado de prisão contra mulher condenada por tráfico de drogas em Xapuri

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, deu cumprimento a um mandado de prisão contra M.C., condenada a nove anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu no último dia 30 de julho e reforça o compromisso da instituição com o combate ao crime organizado e à disseminação de entorpecentes na região.

Segundo consta na sentença proferida pelo Judiciário, M.C. mantinha uma associação criminosa com seu companheiro, D.O., que já havia sido condenado por tráfico de drogas e crueldade contra animais. De acordo com as investigações, o casal atuava de forma reiterada no comércio ilícito de drogas no município de Xapuri, representando uma ameaça à ordem pública e à segurança da população local.

Em sua decisão, o magistrado fixou o regime fechado como início de cumprimento da pena e negou à ré o direito de recorrer em liberdade, enfatizando a necessidade de manter a ordem e prevenir novos delitos.

Após a prisão, realizada com eficiência pelos agentes da Polícia Civil, M.C. foi apresentada à audiência de custódia, ocasião em que o Poder Judiciário optou por manter sua prisão, reconhecendo a legalidade da ação policial e a gravidade dos crimes cometidos.

Fonte: PCAC

