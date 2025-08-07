Geral
Polícia Civil do Acre cumpre mandado de prisão contra mulher condenada por tráfico de drogas em Xapuri
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, deu cumprimento a um mandado de prisão contra M.C., condenada a nove anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu no último dia 30 de julho e reforça o compromisso da instituição com o combate ao crime organizado e à disseminação de entorpecentes na região.
Segundo consta na sentença proferida pelo Judiciário, M.C. mantinha uma associação criminosa com seu companheiro, D.O., que já havia sido condenado por tráfico de drogas e crueldade contra animais. De acordo com as investigações, o casal atuava de forma reiterada no comércio ilícito de drogas no município de Xapuri, representando uma ameaça à ordem pública e à segurança da população local.
Em sua decisão, o magistrado fixou o regime fechado como início de cumprimento da pena e negou à ré o direito de recorrer em liberdade, enfatizando a necessidade de manter a ordem e prevenir novos delitos.
Após a prisão, realizada com eficiência pelos agentes da Polícia Civil, M.C. foi apresentada à audiência de custódia, ocasião em que o Poder Judiciário optou por manter sua prisão, reconhecendo a legalidade da ação policial e a gravidade dos crimes cometidos.
Fonte: PCAC
Acre fica entre os dez maiores custos para tirar a CNH no Brasil, aponta Senatran
Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Acre pesa no bolso do cidadão. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o valor total da primeira habilitação no estado chega a R$ 3.906,60, um dos mais altos do país.
Entre as 27 unidades da federação, o Acre aparece entre os dez estados com o maior custo para obtenção do documento. O valor inclui todas as etapas exigidas para a primeira habilitação, como exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas de serviços e provas.
Para efeito de comparação, o estado mais barato é a Paraíba, onde o custo total gira em torno de R$ 1.950,40, menos da metade do que se paga no Acre. Já o estado mais caro é Rio Grande do Sul, com R$ 4.951,35, seguido por Mato Grosso do Sul (R$ 4.477,95) e Bahia (R$ 4.120,75).
Justiça determina reforço policial e melhorias estruturais na delegacia de Boca do Acre
Decisão atende ação do MPAM e obriga o Estado a corrigir precariedades na 61ª Delegacia, que operava com efetivo mínimo e condições insalubres
Motociclista fica ferido após colisão com carro cujo motorista foge do local em Cruzeiro do Sul
Condutor de Celta vermelho causou o acidente ao fazer conversão em alta velocidade e não prestou socorro; vítima sofreu fratura e foi encaminhada ao hospital
Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira, 6, na Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, deixando um homem ferido. O motorista do veículo, um Celta de cor vermelha, fugiu do local sem prestar socorro à vítima.
De acordo com informações da Polícia Militar, o automóvel realizou uma conversão em alta velocidade nas proximidades de um posto de combustível, atingindo a motocicleta que seguia pela via. O impacto provocou diversas lesões no condutor da moto, incluindo uma fratura no punho e uma luxação no ombro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul. O Instituto de Criminalística foi acionado e realizou a perícia no local do acidente. A motocicleta foi entregue a um familiar do ferido.
Apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar, o carro envolvido na colisão não foi localizado. O caso foi registrado e será encaminhado às autoridades competentes para investigação e adoção das providências legais cabíveis.
