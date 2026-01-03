Geral
Polícia Civil do Acre conclui primeira fase de inquérito sobre morte do colunista Moisés Alencastro
Dois suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado e furto; delegado afirma que, por enquanto, não há elementos para associar crime diretamente à homofobia
A Polícia Civil do Acre concluiu a primeira fase do inquérito sobre a morte do colunista social e advogado Moisés Alencastro, encontrado morto em seu apartamento em Rio Branco no dia 22 de dezembro. Os dois suspeitos, Antônio de Sousa Moraes, 22 anos, e Natanael Oliveira de Lima, 23, presos no dia 25, foram indiciados por homicídio qualificado e furto qualificado.
Segundo o delegado Alcino Júnior, responsável pelo caso, não há elementos até o momento que permitam associar diretamente o crime à orientação sexual da vítima, embora a possibilidade não esteja descartada. “Não conseguimos identificar, a princípio, o crime de homofobia, embora isso possa eventualmente aparecer como pano de fundo”, afirmou. O Ministério Público do Acre (MPAC) havia divulgado nota anterior sugerindo motivação por ódio e homofobia.
A próxima fase da investigação terá prazo de até 30 dias e incluirá a análise de celulares e outros materiais apreendidos, que podem trazer novas provas ao processo. O inquérito inicial foi concluído dentro do prazo legal de dez dias, necessário quando há investigados presos.
Busca por Raquel Nobre, desaparecida há 23 dias, segue sem pistas após revista a casa em Rio Branco
Irmã relata que polícia e membros da igreja revistaram residência no bairro João Eduardo, mas não encontraram a mulher, que tem esquizofrenia e depende de medicamentos
A busca por Raquel Nobre de Lima, 37 anos, desaparecida desde 11 de dezembro em Rio Branco, continua sem resultados concretos. Neste sábado (3), a irmã da desaparecida, Olivia Nobre, informou que uma casa no bairro João Eduardo foi revistada pela Polícia Civil após membros de uma igreja obterem informações de que Raquel poderia estar no local.
Andamento das buscas:
-
Revista na casa: O morador afirmou que Raquel “só passou por lá” e não estava mais no imóvel;
-
Identidade do homem: Ainda não se sabe se o residente é o mesmo idoso visto com Raquel antes do desaparecimento;
-
Mobilização comunitária: Membros de igrejas e voluntários têm percorrido bairros da capital em busca de pistas.
Perfil da desaparecida:
Raquel é esquizofrênica, faz uso de medicamentos controlados e não portava celular quando sumiu. Ela costuma usar vestidos e óculos escuros e tem como último endereço conhecido o bairro Ivete Vargas.
Apelo da família:
“Pedimos que qualquer pessoa com informação, por menor que seja, entre em contato conosco ou com a polícia”, reforçou Olivia Nobre.
Contatos para informações:
-
Olivia Nobre: (68) 99909-4108
-
Fábio Nobre: (68) 99988-0511
-
Polícia Civil: Disque 197 ou delegacias especializadas.
Casos de desaparecimento de pessoas com transtornos mentais exigem agilidade, pois a falta de medicação pode agravar a desorientação e a vulnerabilidade. A ausência de câmeras em vários pontos da cidade dificulta a reconstituição do trajeto.
A Polícia Civil deve intensificar as diligências nas regiões próximas ao João Eduardo e Ivete Vargas. A família espera que a divulgação massiva da foto de Raquel em redes sociais e veículos de comunicação ajude a localizá-la.
A mobilização de igrejas e voluntários tem sido fundamental na busca, mas a ausência de um protocolo estadual para desaparecidos limita a ação oficial. Enquanto isso, cada hora sem notícias aumenta o risco para a integridade de Raquel.
Governo do Acre monitora fronteiras após agravamento da crise na Venezuela
Estado acompanha possível aumento do fluxo migratório após ofensiva dos EUA e prisão de Nicolás Maduro
O Governo do Acre divulgou nota oficial neste sábado (3) informando que acompanha de forma permanente a situação migratória nas fronteiras do estado, diante do agravamento do cenário político e militar na Venezuela, após a ofensiva liderada pelos Estados Unidos e a prisão do presidente Nicolás Maduro, ocorrida na madrugada deste sábado.
De acordo com o comunicado, o monitoramento é realizado de forma integrada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDH) e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), em articulação direta com o governo federal. A principal preocupação é uma possível acentuação do fluxo migratório em direção ao Acre, especialmente pelas fronteiras com o Peru e a Bolívia, rotas historicamente utilizadas em momentos de instabilidade regional.
Na nota, o governo estadual afirma que as equipes técnicas estão atentas aos desdobramentos do conflito internacional e preparadas para agir caso haja aumento significativo na entrada de migrantes. O Executivo acreano destaca que a atuação do Estado tem como pilares a garantia dos direitos humanos, a assistência social às pessoas em situação de vulnerabilidade e a manutenção da segurança pública.
“O Governo do Acre está monitorando a situação migratória na fronteira do estado e trabalhando em parceria com o governo federal para garantir os direitos humanos, a assistência social e a segurança pública”, afirma o texto.
O comunicado também reforça o compromisso institucional com a proteção e o bem-estar de todos os cidadãos, independentemente da nacionalidade, ao mesmo tempo em que ressalta a importância da preservação da ordem e da segurança. Ao final, o governo manifesta expectativa de que a crise internacional seja solucionada de forma pacífica e humanitária.
O Acre tem histórico recente de receber fluxos migratórios intensos, sobretudo de venezuelanos e haitianos, em períodos de instabilidade política e econômica na América Latina. Diante do novo episódio envolvendo Venezuela e Estados Unidos, o posicionamento oficial sinaliza atenção redobrada e preparação preventiva para evitar impactos sociais e humanitários mais severos no estado.
Nota do Governo do Acre – na íntegra
NOTA DO GOVERNO DO ACRE
O Governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDH) e da Secretaria de Segurança Pública, está monitorando a situação migratória na fronteira do estado e trabalhando em parceria com o governo federal para garantir os direitos humanos, a assistência social e a segurança pública.
Reiteramos nosso compromisso com a proteção e o bem-estar de todos os cidadãos, independentemente de sua nacionalidade, e com a manutenção da ordem e da segurança em nosso território.
Esperamos que a situação se resolva de forma pacífica e humanitária.
Com informações de AC24horas
Rio Acre recua 26 centímetros em três horas e reforça tendência de vazante em Rio Branco
Nível marcou 11,68 metros na manhã deste sábado (3), segundo a Defesa Civil Municipal
O nível do Rio Acre apresentou nova queda nas primeiras horas deste sábado (3), em Rio Branco, conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal. Em um intervalo de três horas, o rio recuou 26 centímetros, reforçando o cenário de vazante e estabilidade.
De acordo com o boletim oficial, às 5h17 o manancial marcava 11,94 metros. Já às 9h, o nível registrado foi de 11,68 metros, confirmando a redução no volume de água observada ao longo da manhã.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva na capital acreana. O acumulado pluviométrico foi de 0,00 milímetro, fator que contribuiu para a queda gradual do nível do rio.
Apesar da redução, a Defesa Civil informou que segue monitorando a situação. A cota de alerta do Rio Acre em Rio Branco é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros.
