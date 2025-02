Polícia Civil do Acre conclui inquérito sobre tentativa de homicídio em Sena Madureira

A delegada Rivânia Franklin, responsável pelo caso, ressaltou a celeridade e a eficiência das investigações, que foram concluídas em menos de 30 dias.

A Polícia Civil do Acre concluiu, nesta terça-feira, 11, o inquérito policial sobre uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 19 de janeiro de 2025, em Sena Madureira. O caso aconteceu no local conhecido como “Guasco”, um ponto de encontro clandestino onde várias pessoas costumam se reunir para consumir bebidas alcoólicas e utilizar som automotivo.

Na ocasião, um indivíduo, até então não identificado, efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo duas pessoas que sofreram ferimentos, mas não corriam risco de morte.

Diante dos fatos, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apuração do caso. As investigações avançaram de maneira rápida e eficaz, resultando na identificação do autor dos disparos e na apreensão da arma utilizada no crime. Com a conclusão do procedimento, o suspeito foi formalmente indiciado pelos crimes de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03). Além disso, foi representada pela suspensão do registro de posse de arma de fogo do indiciado.

O inquérito também resultou no indiciamento de duas testemunhas pelo crime de falso testemunho (art. 342, caput, do Código Penal). A delegada Rivânia Franklin, responsável pelo caso, ressaltou a celeridade e a eficiência das investigações, que foram concluídas em menos de 30 dias.

“No presente caso, não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Toda medida cautelar, especialmente de natureza prisional, deve ser pleiteada nos termos da lei e jamais deve ser fundada em cunho midiático e/ou com base no clamor social. Caso surjam novos elementos durante o curso do processo, a prisão poderá ser requerida”, explicou a delegada.

A autoridade policial enfatizou ainda que a Polícia Civil tem como principal função a busca pela verdade dos fatos, sempre pautada na legalidade.

Com a conclusão das investigações, o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário para as devidas providências, garantindo que o autor seja responsabilizado pelos atos praticados.

