Polícia Civil do Acre captura foragido da Justiça Federal do Pará envolvido em crimes financeiros e organização criminosa

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), com apoio do Departamento de Inteligência, efetuou na manhã desta segunda-feira, 7, a prisão de um foragido da Justiça Federal do Pará. O homem, que já possuía mandado de prisão preventiva, responde por crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, sendo flagrado anteriormente com sete quilos de ouro.

A ação policial foi resultado de um extenso trabalho de inteligência, com cruzamento de dados e monitoramento que permitiram localizar o foragido. Com base nessas informações, equipes da CORE realizaram uma operação rápida e eficaz, culminando na captura do indivíduo.

Além dos crimes pelos quais responde na Justiça Federal paraense, o homem também é investigado no Acre por furto qualificado, o que reforça a importância da prisão para interromper a continuidade de suas atividades criminosas.

O Diretor de Inteligência e do Departamento de Polícia da Capital em exercício, Dr. Nilton Boscaro, destacou a relevância da integração entre os órgãos de segurança pública de diferentes estados:

“As Polícias Judiciárias brasileiras trabalham de maneira integrada com constante troca de informações, possibilitando o cumprimento da lei e a promoção da justiça criminal.”

A prisão reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a segurança pública e o combate à criminalidade organizada, contribuindo para a efetiva responsabilização penal dos envolvidos em crimes de grande impacto socioeconômico.

