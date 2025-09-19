fbpx
Polícia Civil do Acre captura foragido condenado por tráfico de drogas em Rio Branco

Publicado

3 horas atrás

em

Anginho, condenado a 9 anos de prisão, é capturado após ação integrada do DPCI e da DI. Foto: cedida

Na manhã desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) prendeu Maicon Negreiros de Oliveira, conhecido como “Anginho”, durante uma ação integrada entre o Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e a Divisão de Investigações (DI).

“Anginho” estava foragido da Justiça desde 2020, quando foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, ele já vinha sendo monitorado e foi localizado enquanto conduzia uma motocicleta pela Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficará à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

 

 

Fonte: PCAC

Geral

Mulher é encontrada morta em motel de Rio Branco com sinais suspeitos

Publicado

14 minutos atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Rayza Emanuelle, 26 anos, foi localizada com sangramento na boca e travesseiro sobre a cabeça; polícia investiga se homem visto no local fugiu sem prestar socorro

Rayza Emanuelle, 26 anos, deixou dois filhos e tentava equilibrar maternidade, trabalho e estudos antes de ser encontrada morta em Rio Branco. Foto: captada 

O corpo de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, 26 anos, foi encontrado na noite desta quinta-feira (18) em um quarto de motel na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo Velho, em Rio Branco. A vítima apresentava sangramento na boca e um travesseiro sobre a cabeça, segundo relatos preliminares. Testemunhas informaram à Polícia Civil que um homem não identificado chegou ao local de moto pouco antes do ocorrido e saiu sozinho, sem solicitar ajuda.

O delegado Leonardo Ribeiro, da Delegacia de Homicídios (DHPP), afirmou que aguarda o laudo cadavérico para determinar se houve crime ou se a morte foi natural. “Se configurar violência doméstica, o caso seguirá para a DEAM”, declarou. Funcionários do motel acionaram o Samu após encontrar a vítima desacordada na cama, mas os socorristas confirmaram o óbito no local. A polícia isolou a área e realizou perícia para esclarecer as circunstâncias da morte.

Morte de jovem em motel revela história de vulnerabilidade e luta por recomeço

Além da investigação sobre as circunstâncias de sua morte, a história de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, 26 anos, revela um cotidiano de vulnerabilidade e esforços para reconstruir a vida. Moradora do bairro Estação Experimental em Rio Branco, a jovem trabalhava como profissional do sexo na Via Verde há mais de um ano, mas tentava diversificar suas fontes de renda – anunciava-se como “especialista em venda sob encomenda” nas redes sociais e chegou a iniciar um curso de técnica de enfermagem, interrompido por falta de recursos.

Uma vizinha não identificada contou que Rayza havia voltado à prostituição após abandonar os estudos. Mãe de dois filhos pequenos, ela documentava nas redes sociais sua rotina de cuidados maternos – mostrando compras para as crianças, idas à academia e até medicamentos buscados no posto de saúde da Vila Ivonete.

Na quinta-feira (17), um dia antes de ser encontrada morta, ela havia registrado um boletim de ocorrência contra a própria mãe, detalhe que pode integrar as investigações sobre seu contexto de vida. Seu perfil nas redes era um misto de anúncios de produtos à venda, registros do cotidiano e tentativas de organização financeira.

Geral

Homem é preso em Cruzeiro do Sul após romper tornozeleira e voltar a cometer furtos

Publicado

2 horas atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Condenado por crimes patrimoniais teve prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao presídio

A Polícia Civil do Acre prendeu, nesta sexta-feira (19), em Cruzeiro do Sul, um homem identificado pelas iniciais I.P.F., condenado por crimes patrimoniais. Ele cumpria pena em regime com monitoramento eletrônico, mas rompeu a tornozeleira, o que levou a Justiça a determinar a regressão de regime e expedir novo mandado de prisão.

Segundo as investigações, o suspeito também é apontado como autor de uma série de furtos ocorridos recentemente na região central da cidade. Apenas nas últimas semanas, ele teria praticado pelo menos três delitos, o que reforçou a necessidade da medida preventiva.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da decisão judicial.

Geral

Policial Civil do Acre conclui curso de alto nível em técnicas de arrombamento tático e se torna o primeiro explosivista da instituição

Publicado

3 horas atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Foto oficial de conclusão do curso, que reuniu 19 unidades nacionais e forças internacionais parceiras. Foto: cedida

O policial civil do Acre, Iury Saboia, integrante da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE/AC), concluiu com êxito o II Breacher Blaster, curso técnico de alto nível realizado entre os dias 25 de agosto e 18 de setembro, em Goiás.

O treinamento é voltado à capacitação de operadores em técnicas de arrombamento e entrada controlada (breaching), com o emprego de recursos explosivos, mecânicos e balísticos, tornando Iury o primeiro policial civil do Acre certificado como explosivista dentro da instituição.

O objetivo do curso é preparar policiais para situações críticas, como resgates de reféns, combate em ambientes confinados e enfrentamento de organizações criminosas fortemente armadas.

Durante quase um mês de instrução intensiva, os participantes vivenciaram treinamentos de alto risco e complexidade, entre eles:emprego de explosivos de ruptura para entrada tática em edificações, aplicação de fogo real em cenários simulados de combate, técnicas avançadas de arrombamento mecânico e balístico e coordenação de forças em operações de crise.

Policial civil do Acre, Iury Saboia, durante instrução de explosivos no curso Breacher Blaster, em Goiás. Foto: cedida

O curso reuniu representantes de 19 unidades nacionais de operações especiais, além da participação de forças internacionais parceiras, o SEK Sudbayern (Munique, Alemanha) e o IE Scorpion (Zurique, Suíça).

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a conquista é histórica para a instituição. “É um orgulho para a Polícia Civil do Acre ter o primeiro policial certificado como explosivista. Esse resultado é fruto do esforço individual do policial Iury e do investimento constante da instituição em qualificação. A capacitação em técnicas tão específicas e avançadas fortalece a CORE/AC e amplia nossa capacidade de atuação em situações críticas, protegendo vidas e garantindo maior eficiência no combate ao crime organizado”, destacou.

