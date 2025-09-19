Polícia Civil do Acre captura foragido condenado por tráfico de drogas em Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) prendeu Maicon Negreiros de Oliveira, conhecido como “Anginho”, durante uma ação integrada entre o Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e a Divisão de Investigações (DI).

“Anginho” estava foragido da Justiça desde 2020, quando foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, ele já vinha sendo monitorado e foi localizado enquanto conduzia uma motocicleta pela Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficará à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

Fonte: PCAC

