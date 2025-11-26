Polícia Civil do Acre captura foragido condenado por roubo ocorrido em 2016 em Sena Madureira

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, na manhã desta quarta-feira, 26, um mandado de prisão contra V. B. da C., nas imediações do bairro Calafate, em Rio Branco. A ação é resultado de um trabalho de inteligência aliado à atuação coordenada de equipes operacionais, que localizaram o homem após anos foragido da Justiça.

O preso é apontado como um dos envolvidos em um roubo ocorrido em 22 de março de 2016, na cidade de Sena Madureira. Na ocasião, quatro homens armados invadiram a residência de uma vítima, de onde subtraíram dinheiro, joias e ao menos uma arma de fogo pertencente ao morador.

No dia seguinte ao assalto, o grupo foi abordado por policiais rodoviários federais na BR-364, próximo ao Ramal do Ouro, em Sena Madureira. Durante a fiscalização na caminhonete Hilux em que estavam, os agentes encontraram armas de fogo — incluindo uma de uso restrito, além de joias e dinheiro. Os criminosos chegaram a ficar presos por 11 meses, entre 2016 e 2017.

Após o avanço do processo judicial, a Justiça acreana expediu novo mandado de prisão em 2018, mas V. B. da C. permaneceu foragido até ser localizado nesta quarta-feira na capital.

Conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), ele passou pelos procedimentos de praxe e será colocado à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: PCAC

