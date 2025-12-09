Polícia Civil do Acre captura foragido acusado de abusar sexualmente de criança após cinco anos de buscas

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), cumpriu na manhã desta terça-feira,9, um mandado de prisão preventiva contra M. S. de S., acusado de abusar sexualmente de uma criança em Rio Branco. A ação contou com o apoio de policiais da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, município amazonense localizado a aproximadamente 531 km de Manaus.

O crime ocorreu em 2020, na capital acreana. À época, o suspeito era casado com a avó da vítima e residia na mesma casa, o que facilitava o acesso da criança e agravava a violência cometida. Logo após o início das investigações da DECAV, o acusado fugiu do Acre na tentativa de escapar da responsabilização penal. Desde então, permaneceu foragido por cinco anos.

As investigações realizadas pela equipe da DECAV permitiram identificar o paradeiro de M. S. de S. em Alvarães, cidade de difícil acesso localizada na calha do rio Juruá, no interior do Amazonas. A partir da troca de informações entre as polícias civis dos dois estados, foi possível expedir e executar o mandado de prisão preventiva. Após os procedimentos legais, o acusado permanecerá à disposição da Justiça.

A operação evidencia a importância da cooperação interestadual no enfrentamento a crimes contra crianças e adolescentes. A integração entre as forças policiais foi determinante para localizar e retirar de circulação mais um suspeito de praticar violência sexual contra uma vítima vulnerável, reforçando o compromisso das instituições de segurança em garantir a proteção integral da infância.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários