Polícia Civil do Acre captura foragido acusado de abusar sexualmente de criança após cinco anos de buscas
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), cumpriu na manhã desta terça-feira,9, um mandado de prisão preventiva contra M. S. de S., acusado de abusar sexualmente de uma criança em Rio Branco. A ação contou com o apoio de policiais da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, município amazonense localizado a aproximadamente 531 km de Manaus.
O crime ocorreu em 2020, na capital acreana. À época, o suspeito era casado com a avó da vítima e residia na mesma casa, o que facilitava o acesso da criança e agravava a violência cometida. Logo após o início das investigações da DECAV, o acusado fugiu do Acre na tentativa de escapar da responsabilização penal. Desde então, permaneceu foragido por cinco anos.
As investigações realizadas pela equipe da DECAV permitiram identificar o paradeiro de M. S. de S. em Alvarães, cidade de difícil acesso localizada na calha do rio Juruá, no interior do Amazonas. A partir da troca de informações entre as polícias civis dos dois estados, foi possível expedir e executar o mandado de prisão preventiva. Após os procedimentos legais, o acusado permanecerá à disposição da Justiça.
A operação evidencia a importância da cooperação interestadual no enfrentamento a crimes contra crianças e adolescentes. A integração entre as forças policiais foi determinante para localizar e retirar de circulação mais um suspeito de praticar violência sexual contra uma vítima vulnerável, reforçando o compromisso das instituições de segurança em garantir a proteção integral da infância.
Fonte: PCAC
Homem preso por violência doméstica volta a ser detido um dia depois após tentar roubar casa em Cruzeiro do Sul
Irionilson Paula Faustino, de 29 anos, que havia sido preso no domingo (7) por violência doméstica, voltou a ser detido na noite dessa segunda-feira (8) após tentar roubar uma residência em Cruzeiro do Sul, no bairro Boca da Alemanha.
De acordo com a Polícia Militar, Irionilson agia acompanhado de um comparsa. A dupla tentou entrar na casa, mas fugiu sem levar nada após ser atacada pelo cachorro da família. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do imóvel.
Após o crime, Irionilson foi localizado em via pública no bairro Aeroporto Velho, onde foi reconhecido pelas imagens e preso novamente pelos policiais.
Preso um dia antes por agredir a ex-esposa
No domingo, Irionilson já havia sido conduzido à Delegacia de Polícia Civil por lesão corporal e violência doméstica contra a ex-esposa. A mulher relatou que, após o término do relacionamento, foi até a residência do casal buscar seus pertences e acabou agredida por ele com socos e pontapés. Ela apresentou hematomas e escoriações pelo corpo.
Irionilson, por outro lado, alegou que estava dormindo quando a ex-companheira chegou de madrugada, “totalmente drogada”, segundo sua versão, e que a agressão ocorreu durante uma luta corporal após a mulher invadir o imóvel.
A Polícia Militar constatou os ferimentos na vítima e deu voz de prisão a Irionilson, que foi levado para a delegacia. Menos de 24 horas depois, ele voltou a ser preso, agora por tentativa de roubo.
Polícia Militar impede furto à agência bancária de Senador Guiomard
Na madrugada desta segunda-feira, 9 de dezembro, policiais militares da 1ª Companhia do 4º BPM, em Senador Guiomard, frustraram a ação de um grupo criminoso que pretendia violar a agência do Sicredi localizada no centro da cidade.
A guarnição recebeu apoio de equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o que possibilitou uma rápida intervenção e a prisão de quatro suspeitos, sendo dois deles naturais do estado do Mato Grosso.
Durante a abordagem, os militares localizaram no interior do veículo utilizado pelo grupo diversas ferramentas e materiais empregados para arrombamentos, como mochilas, cordas, alicates de pressão, luvas, máscaras e rolos de papel laminado, entre outros instrumentos.
Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard e apresentados à autoridade policial, que dará continuidade às investigações.
Troca de tiros com a PM resulta em quatro detidos e três armas apreendidas no Belo Jardim II
Uma ação conjunta entre guarnições do Grupamento Tático e de Rádiopatrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na apreensão de três armas de fogo, dois coletes balísticos, munições de diversos calibres, bem como na captura de quatro suspeitos. O fato se deu entre a noite de segunda, 8, e a manhã desta terça-feira, 9, no bairro Belo Jardim II, localizado no segundo distrito de Rio Branco.
Com conhecimento da área, onde, nos últimos dias, vem ocorrendo intensa disputa territorial entre facções criminosas, inclusive com incidência de tiroteios e circulação de grupos armados, as guarnições de área intensificaram o patrulhamento na região. Ao realizarem buscas no ramal da Zezé, os policiais militares se depararam com dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, efetuando disparos contra a equipe, o que deu início a uma troca de tiros. Um dos indivíduos foi detido, portando 24 munições calibre .40.
Ao seguirem o trajeto percorrido pelo outro suspeito, a equipe encontrou um revólver cal. 38, marca Rossi, com cinco munições. Com o apoio da guarnição de radiopatrulha, o grupamento adentrou em uma área de mata, momento em que visualizou quatro homens armados na área externa de uma residência. Dois deles fugiram do local e os outros dois se esconderam no interior da casa. A guarnição realizou a entrada tática no imóvel e localizou os dois envolvidos escondidos em cômodos distintos. No local, foram encontrados dois coletes balísticos, além de duas munições calibre 9mm, um aparelho celular, marca Iphone, e quatro câmeras de vigilância.
Um dos homens sofreu lesões durante a fuga e recebeu atendimento médico na Upa do Segundo Distrito, antes de ser encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os demais detidos, entre eles, um adolescente de 14 anos, e dois indivíduos apontados como chefes do bando. Todos foram conduzidos por associação criminosa e posse irregular de acessórios de arma de fogo.
Ainda após os trâmites na delegacia, já por volta das 6h da manhã, a guarnição deslocou-se novamente ao local onde se deu a ocorrência, para uma busca mais minuciosa, tendo em vista a baixa luminosidade durante a primeira incursão. Durante as novas buscas, a equipe policial conseguiu localizar uma carabina calibre.556 com um carregador contendo 27 munições e uma espingarda calibre. 12 com quatro munições, as quais foram entregues na Defla, para que a autoridade policial desse continuidade aos devidos procedimentos legais.
