Polícia Civil do Acre auxilia na recuperação de caminhão roubado em operação transfronteiriça

Uma ação rápida e integrada entre a Polícia Civil do Acre, o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e a Polícia Militar resultou na recuperação de um caminhão caçamba Mercedes, roubado em um assalto ocorrido na terça-feira, 24, em um ramal da zona rural de Acrelândia. O veículo foi localizado ainda no mesmo dia, já em território boliviano, durante operação transfronteiriça com apoio da Polícia Nacional da Bolívia.

O crime ocorreu quando criminosos armados invadiram o canteiro de obras de uma construtora, renderam os funcionários e sequestraram o motorista do caminhão. A vítima foi obrigada a dirigir o veículo até a região de fronteira, próxima ao município de Plácido de Castro. Após cruzarem para o lado boliviano, os assaltantes abandonaram o motorista, que foi deixado a pé em uma estrada rural do país vizinho.

Assim que tomaram conhecimento da ocorrência, as forças de segurança brasileiras iniciaram uma operação conjunta com as autoridades bolivianas. Por volta das 9h30, o caminhão foi localizado abandonado em uma estrada de terra, e os criminosos fugiram para a mata ao perceberem a aproximação dos agentes.

Segundo as autoridades da Delegacia-Geral de Plácido de Castro e Acrelândia, responsável pela coordenação das investigações, dois suspeitos já foram identificados. As equipes agora trabalham na coleta de novas evidências e seguem em diligência para localizar os demais envolvidos no crime.

“Essa ação demonstra a importância do trabalho conjunto entre as forças de segurança nacionais e internacionais. A pronta resposta, aliada à integração com a polícia boliviana, foi fundamental para a recuperação do veículo e a preservação da vida do motorista,” afirmou o delegado Leandro Lucas, titular da delegacia de Plácido de Castro..

As investigações continuam e novas diligências devem ser realizadas nos próximos dias para garantir a prisão dos envolvidos e evitar que organizações criminosas utilizem a região de fronteira como rota de fuga e escoamento de veículos roubados.

