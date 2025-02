Polícia Civil do Acre apreende seis armas de fogo e bens ilícitos em operação na zona rural de Sena Madureira

Uma moradora da zona rural de Sena Madureira, no Acre, está pedindo ajuda para retirar seus pertences da residência onde vivia com o marido, no ramal do Mucuripe, no projeto Joaquim de Matos. A mulher, que não teve o nome divulgado por segurança, foi barbaramente espancada pelo companheiro na última terça-feira (25) e conseguiu fugir apenas dois dias depois, em busca de socorro.

Com o rosto completamente lesionado pelas agressões, a vítima chegou à casa de vizinhos na quinta-feira (27), onde pediu ajuda para acionar a polícia. Em depoimento, a mulher relatou que foi espancada de forma cruel e temia pela própria vida. “Meu marido quase me matou, estou precisando de ajuda. Nem minhas coisas consegui tirar”, disse a vítima, ainda muito abalada. A Polícia Militar foi acionada e está apurando o caso. Até o momento, o nome do agressor não foi divulgado. A mulher espera contar com o apoio das autoridades para retirar sua mobília da residência e garantir uma medida protetiva contra o marido. A motivação da agressão não foi divulgada. O homem continua em liberdade, e a mulher teme pela própria vida.