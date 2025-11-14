Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em roubo com arrombamento de cofres, dois são presos

Na manhã desta sexta-feira, 14, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), executou uma operação que resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. A ação culminou na captura de J. K. B. de M., de 23 anos, e J. V. E. R., também de 23 anos, apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em roubo com arrombamento e extração de cofres.

As investigações foram iniciadas após um crime ocorrido em 22 de julho de 2025, quando agentes armados renderam o funcionário de um estabelecimento comercial no bairro Nova Esperança, em Rio Branco, com o objetivo de subtrair valores guardados em um cofre. Como o local apresentava grande fluxo de pessoas, os criminosos decidiram extrair o cofre inteiro.

Para isso, obrigaram pessoas que transitavam nas proximidades a auxiliarem no transporte do objeto até o veículo utilizado na fuga. Uma das vítimas, pessoa autista, foi brutalmente agredida para que colaborasse com a ação criminosa, o que agravou ainda mais a gravidade do delito.

Com a instauração do inquérito, a equipe de oficiais investigadores da DCORE realizou diversas diligências, coletou provas e conseguiu identificar os possíveis autores, além de apreender o veículo utilizado no crime. De posse das informações necessárias, a autoridade policial representou por medidas cautelares, que foram ratificadas pelo Ministério Público e deferidas pelo Poder Judiciário do Acre.

Fonte: PCAC

