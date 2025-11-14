Conecte-se conosco

Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em roubo com arrombamento de cofres, dois são presos

Publicado

49 minutos atrás

em

Polícia Civil reforça que segue atuando de forma firme e contínua no combate a crimes patrimoniais, garantindo mais segurança à população acreana. Imagem: reprodução

Na manhã desta sexta-feira, 14, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), executou uma operação que resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. A ação culminou na captura de J. K. B. de M., de 23 anos, e J. V. E. R., também de 23 anos, apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em roubo com arrombamento e extração de cofres.

As investigações foram iniciadas após um crime ocorrido em 22 de julho de 2025, quando agentes armados renderam o funcionário de um estabelecimento comercial no bairro Nova Esperança, em Rio Branco, com o objetivo de subtrair valores guardados em um cofre. Como o local apresentava grande fluxo de pessoas, os criminosos decidiram extrair o cofre inteiro.

Para isso, obrigaram pessoas que transitavam nas proximidades a auxiliarem no transporte do objeto até o veículo utilizado na fuga. Uma das vítimas, pessoa autista, foi brutalmente agredida para que colaborasse com a ação criminosa, o que agravou ainda mais a gravidade do delito.

Com a instauração do inquérito, a equipe de oficiais investigadores da DCORE realizou diversas diligências, coletou provas e conseguiu identificar os possíveis autores, além de apreender o veículo utilizado no crime. De posse das informações necessárias, a autoridade policial representou por medidas cautelares, que foram ratificadas pelo Ministério Público e deferidas pelo Poder Judiciário do Acre.

Fonte: PCAC

Homem é preso após agredir filho de 2 anos e ameaçar família em Cruzeiro do Sul

Publicado

29 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Suspeito, identificado como Esaú, chegou em casa alterado, agrediu a criança e intimidou parentes; Polícia Militar o deteve em flagrante no bairro Saboeiro.

Um homem identificado apenas como Esaú foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 13, no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, após agredir o próprio filho de 2 anos e ameaçar a esposa e demais familiares.

Segundo a denúncia, o suspeito chegou em casa alterado, bateu na criança e ameaçou a companheira, que fugiu com os filhos para a residência dos pais do agressor, onde também estavam outros parentes.

Minutos depois, Esaú apareceu no imóvel bastante exaltado, gritando e exigindo que a esposa saísse para conversar com ele. Diante da recusa da família, passou a proferir ameaças, dizendo que ela “iria pagar” e que a situação “não ficaria assim”.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em frente à casa, ainda alterado. Após ouvir os relatos das vítimas, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Justiça mantém prisão de acusado de matar ex-militar do Exército em Rio Branco

Publicado

31 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Câmara Criminal do TJAC nega habeas corpus a Hícaro Bruno Borges, apontado como autor do assassinato de Talisson Baltazar; defesa alegava falta de provas concretas.

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou, na sessão da última quinta-feira, 13, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Hícaro Bruno Borges de Lima, acusado de matar o ex-militar do Exército brasileiro Talisson Baltazar do Nascimento. O réu também responde por tentativa de homicídio na mesma ocorrência.

No recurso, a defesa alegou que a prisão preventiva foi decretada apenas com base em suspeitas, sem a apresentação de elementos concretos que comprovassem a autoria do crime, o que tornaria a medida desproporcional e ilegal.

Hícaro foi preso no dia 8 do mês passado por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em um apartamento localizado na região do 2º Distrito da capital. A Polícia Civil o aponta como o responsável pela execução de Talisson Baltazar, morto na madrugada de 23 de junho deste ano em frente a uma tabacaria na Rua Minas Gerais, em Rio Branco. Durante a ação criminosa, outra pessoa também foi atingida pelos disparos.

Ao analisar o habeas corpus, o relator do processo, desembargador Francisco Djalma, afirmou que não há, neste momento, qualquer ilegalidade evidente que justifique a revogação da prisão. O voto foi acompanhado pelos demais membros da Câmara Criminal.

Recentemente, Hícaro Bruno passou a ser réu pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio relacionados ao caso.

Trabalhadores terceirizados viram réus por levar drogas ao presídio de Rio Branco

Publicado

33 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Juiz aceita denúncia do MPAC e três funcionários passam a responder por tráfico; um deles voltou a ser preso tentando arremessar 20 kg de entorpecentes para dentro da unidade.

Três funcionários de uma empresa terceirizada que atuavam no sistema prisional passaram a responder criminalmente por tráfico de drogas após serem flagrados durante uma operação de policiais penais em março deste ano. A decisão é do juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, Cloves Augusto Alves Cabral, que recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

Os detentos Aldair da Silva Oliveira, André Viana Almeida e Eduardo de Souza Rosas foram denunciados pela tentativa de inserir drogas e um aparelho celular no maior complexo penitenciário da capital. O trio foi surpreendido na manhã de 27 de março, quando tentava entrar com o material ilícito. Parte dos entorpecentes estava escondida dentro das botas dos acusados.

No dia seguinte ao flagrante, os três obtiveram liberdade provisória durante audiência de custódia. No entanto, Aldair da Silva voltou a ser preso em 28 de julho, ao lado de um comparsa, ao tentar arremessar pela muralha da unidade cerca de 20 quilos de drogas e 30 quilos de tabaco.

A defesa dos réus agora tem prazo de dez dias para apresentar resposta à acusação.

