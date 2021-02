Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil por meio do Núcleo de Capturas (NECAP) deflagrou a “Operação Era” de cumprimento de mandados de prisão e capturou 17 pessoas envolvidas em diversos crimes como: homicídio, latrocínio, assalto, roubo majorado com emprego de arma, tráfico de drogas e estupro.

A operação teve inicio na terça-feira, 02, e contou com apoio de equipes do Departame tô de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) e Grupo de Recaptura (RECAP) da Polícia Penal (PP).

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos bairros da capital.

Um dos casos solucionados com as prisões de latrocidas ocorrido em 2001 onde três pessoas invadiram um comércio localizado na Baixada da Sobral e executaram proprietário para roubar. Há época dois dos três elementos foram presos e é estava um que encontrava-se desde dezembro foragido e foi capturada na data de ontem.

De acordo com o delegado Martin Hessel que responde pela DPCI, a “Operação Era” terá continuidade.

“Nós demos início a Essa primeira fase desta operação e com as prisões os inquéritos terão subsídios de informações que irão ajudar sobre maneira as investigações o que pode gerar mais prisões “, finalizou Hessel.

O NECAP apresentou balanço das prisões durante os 31 dias do mês de janeiro o que resultou em prisões de 32 pessoas que estavam em débito com a justiça.

A Polícia Civil vem incrementando suas ações no sentido de intensificar os trabalhos de investigações e consequentemente no aumento no número de prisões o que resulta na baixa dos índices de criminalidade seguindo diretrizes da direção geral de Polícia civil.

O nome da operação “ERA” faz referência a Deusa Grega de proteção à figura feminina.

