Polícia Civil deflagra operação “Desmonte” para desarticular organizações criminosas no Acre
A Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou nesta quarta-feira, 3, a operação “Desmonte”, com o objetivo de desarticular duas organizações criminosas atuantes na capital e em outras regiões do estado. A ação mobilizou diversas delegacias especializadas e contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), unidade de elite da Polícia Civil.
Até o momento, a operação resultou na prisão de uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo, além do cumprimento de vários mandados de busca e apreensão em diferentes pontos de Rio Branco. Durante as diligências, os policiais apreenderam R$ 7 mil em espécie e uma motocicleta. De acordo com a PCAC, a operação está em andamento e novas prisões podem ocorrer, assim como a apreensão de objetos adquiridos por meio de atividades criminosas.
Uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã desta quarta-feira para detalhar a operação e apresentar um balanço parcial dos trabalhos. Participaram da coletiva o delegado Leonardo Santa Bárbara, titular da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), o delegado Pedro Paulo Buzolin, coordenador da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC), o delegado Gustavo Neves, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e o delegado Yvens Dixon, integrante da DCORE.
“Hoje conseguimos cumprir mandados fundamentais para o avanço das investigações. Essa operação não se limita a prender executores; nosso foco é atingir toda a cadeia, inclusive os responsáveis por financiar e dar suporte às atividades criminosas. Esse é um passo essencial para reduzir a atuação dessas organizações no Acre”, destacou.
O delegado Yvens Dixon, por sua vez, comentou sobre outra ação da PCAC ao longo da semana, envolvendo a apreensão de dois menores suspeitos de um assalto a residência.
“Cumprimos os mandados de internação de dois adolescentes envolvidos em um assalto ocorrido recentemente. O trabalho integrado das nossas equipes foi decisivo para localizar e apreender esses menores, reforçando nosso compromisso com a proteção da sociedade e o enfrentamento à criminalidade”, enalteceu.
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2025
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS.”
Origem: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e Rural – SEMOIUR
Data da Abertura: 26.09.2025 as 09:00h (horário de Local)
Retirada do Edital: 04/09/2025 à 25/09/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07: 00 às 13:00 horas.
Assis Brasil -AC, 03 de setembro de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Dec.329/2025/GAPRE
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 26/2025
- OBJETO
Registro de preços para serviços comuns de manutenção predial corretiva e preventiva, visando atender às necessidades do ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO PREÇOS, conforme con-dições especificadas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 12 de setembro de 2025 às 10:50h;
Início da sessão de disputa de preço: 12 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 03 de setembro de 2025.
VÍDEO: Polícia Civil e PF apreendem 23,8 kg de maconha em operação na zona rural de Brasiléia
Droga estava enterrada às margens de ramal e seria enviada a Rio Branco para abastecer outros Estados
Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Brasileia, e a Polícia Federal resultou na apreensão de 23,85 quilos de maconha nesta terça-feira (2), no Ramal 59, na zona rural de Brasiléia, já na divisa com Sena Madureira.
A operação foi deflagrada após denúncias anônimas que apontavam que drogas oriundas da Bolívia e do Peru estavam escondidas na região para posterior resgate. Durante as diligências, os agentes localizaram os entorpecentes enterrados às margens da estrada, confirmando as informações recebidas.
Segundo as investigações, a maconha seria levada para Rio Branco e, em seguida, distribuída para outros Estados.
O delegado de Polícia Civil, Erick Macil, destacou a importância da integração entre as forças de segurança. “A cooperação entre as instituições é fundamental para o enfrentamento ao tráfico de entorpecentes. Essa apreensão demonstra que estamos atentos e trabalhando de forma estratégica para desarticular organizações criminosas e impedir que drogas cheguem aos centros de distribuição”, afirmou.
As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo material ilícito e desmantelar a rede criminosa envolvida.
