Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas em Mâncio Lima

Na manhã desta terça-feira, 24, a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC) de Cruzeiro do Sul e da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, deflagrou uma operação com foco no combate ao tráfico de drogas no município de Mâncio Lima, localizado no interior do estado.

A ação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, tendo como alvos indivíduos suspeitos de envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes na região.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais civis apreenderam aparelhos celulares e cadernos de anotações, que poderão fornecer informações relevantes sobre a dinâmica do tráfico local e a identificação de outros possíveis envolvidos. O material recolhido será submetido à análise detalhada da equipe de investigação, com o objetivo de aprofundar as apurações em curso e subsidiar futuras representações por medidas cautelares, como prisões e quebras de sigilo.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no enfrentamento à criminalidade organizada e informa que novas ações estão previstas com base nas informações extraídas do material apreendido. A instituição destaca ainda a importância da colaboração da sociedade, por meio de denúncias anônimas, para o sucesso das investigações e o fortalecimento da segurança pública na região.

